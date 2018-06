Canada : Senato approva Marijuana legale - attesa Camera : Canada: Senato approva marijuana legale, attesa Camera Canada: Senato approva marijuana legale, attesa Camera Continua a leggere L'articolo Canada: Senato approva marijuana legale, attesa Camera proviene da NewsGo.

Marijuana legale in Canada - la legge sta per essere approvata dal Senato : Quello che sembrava per molti soltanto un miraggio lontano, in questa stessa settimana rischia davvero di diventare realtà. Il sogno è la legalizzazione della Marijuana come sostanza a libero uso e consumo (similmente ai farmaci più blandi, a sentire la proposta), mentre l'oasi in cui il miraggio prenderà forma è il Canada, che diventerà così il primo Paese in assoluto facente parte del G7 ad approvare tale emendamento. Le domande, ovviamente, ...

CANNABIS LEGALE?/ Marijuana light - il cavallo di Troia dei radical chic per morire di sballo (e in regola) : Anche il ministero dell'Agricoltura riconosce e incoraggia la coltivazione della CANNABIS light, quella che non supera lo 0,2% del Thc. Un business economico, ma non solo. PAOLO VITES(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 06:08:00 GMT)J-AX APRE NEGOZIO DI MARJUANA LEGALE/ Invece di lamentarci, diamo ai giovani un amore più grande

La Marijuana light ora è davvero legale produzione e commercio riconosciuti dal Governo : 'DOPO un anno dal lancio della cannabis light questa è la nostra grande vittoria. Adesso tutti i lavoratori e i coltivatori potranno festeggiare: la produzione e il commercio delle infiorescenze è ...

La Marijuana light ora è davvero legale : produzione e commercio riconosciuti dal Governo : Il ministero dell'Agricoltura con una circolare precisa le regole del mercato delle infiorescenze. E chi è nel business festeggia

Roma - pusher incendia negozio di Marijuana legale : temeva concorrenza : Nel cuore della notte ha dato fuoco con una tanica di benzina a un negozio di marijuana legale che aveva aperto da pochi giorni e che aveva cominciato a intralciare la sua attività di spacciatore ...

Monterotondo - spacciatore dà fuoco a un negozio di Marijuana legale. “Intralciava la sua attività” : Quando si dice “concorrenza sleale“. Molto sleale. Un presunto spacciatore di Monterotondo, in provincia di Roma, ha dato fuoco a un negozio di marijuana legale aperto da pochi giorni. Perché? “Intralciava la sua attività“, spiegano i carabinieri. Gli rovinava la piazza, insomma, e aveva causato un calo nella vendita illecita di stupefacenti. Il sospettato, un 21enne già noto alle forze dell’ordine, è stato ...

Cannabis legale in vendita da Lidl : la Marijuana light arriva nei supermercati : Cannabis legale in vendita da Lidl: la marijuana light arriva nei supermercati Da Lidl arriva la marijuana light, che potrà essere acquistata nella grande catena di supermercati in sacchetti da 3 grammi l’uno La Svizzera è sempre un passo avanti per quanto riguarda le droghe leggere, tanto che già da tempo la Cannabis può essere venduta tranquillamente, con […] L'articolo Cannabis legale in vendita da Lidl: la marijuana light arriva ...

Sei domande a chi vende Marijuana legale a Milano : MilanoToday incontra Stefano Cislaghi, tra i proprietari di Green Utopia, uno dei primissimi 'hemp shop' a Milano. Canapa industriale, marijuana, infiorescenze: una chiacchierata che smonta diversi luoghi comuni e fa luce su...