Mafia | infiltrazioni clan nel tessuto economico | 104 arresti a Bari

Mafia : infiltrazioni clan in economia - 104 arresti

Foggia - pistolettate nel video rap ‘Mafia’ girato nel paese sciolto per infiltrazioni : perquisizioni per trovare l’arma : perquisizioni, posti di controllo e verifiche in esercizi commerciali a Mattinata, in provincia di Foggia. Entra nel vivo l’indagine di polizia e carabinieri, dopo la pubblicazione su Youtube del video musicale del rapper italo tedesco Eazy Patrino dal titolo Mafia. Nel videoclip, in lingua franco-algerina, si parla di mafia e vengono sparati due colpi di pistola in aria. C’è poi un uomo pregiudicato, Gianfranco Prencipe, genero di ...