Mafia | infiltrazioni clan in economia | 104 arresti

Foggia - pistolettate nel video rap ‘ Mafia ’ girato nel paese sciolto per infiltrazioni : perquisizioni per trovare l’arma : perquisizioni , posti di controllo e verifiche in esercizi commerciali a Mattinata, in provincia di Foggia . Entra nel vivo l’indagine di polizia e carabinieri, dopo la pubblicazione su Youtube del video musicale del rapper italo tedesco Eazy Patrino dal titolo Mafia. Nel video clip, in lingua franco-algerina, si parla di mafia e vengono sparati due colpi di pistola in aria. C’è poi un uomo pregiudicato, Gianfranco Prencipe, genero di ...

Mafia - 5 comuni sciolti per infiltrazioni : quarta volta per Platì. Nella lista anche Limbadi - città del clan Mancuso : È la quarta volta in quindici anni che il Consiglio dei ministri scioglie il comune di Platì, in provincia di Reggio Calabria, per infiltrazioni mafiose. Questa volta, su richiesta del ministro dell’Interno, Marco Minniti, i comuni commissariati per Mafia sono cinque. Oltre al paesino della Locride, da sempre considerato la culla della ‘ndrangheta, infatti, c’è il comune di Limbadi in provincia di Vibo Valentia, dove pochi giorni fa le cosche ...