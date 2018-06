Mafia | 104 arresti | “Infiltrazione dei clan nel tessuto economico di Bari e provincia

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 giugno 2018) L’indagine Pandora coordinata dalla Direzione distrettuale antidiha ricostruito gli assetti organizzativi, le attività criminali e la capacità di infiltrazione dei“Mercante-Diomede” e “Capriati” nele sociale della città e della. I carabinieri del Ros stanno eseguendo, nella stessae in altre parti d’Italia, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 104 presunti affiliati. Dall’indagine suibaresi sono emersi rituali di affiliazione, la disponibilità di armi anche da guerra come kalashnikov e rapporti con esponenti della società foggiana e della Sacra Corona Unita di Lecce. Tra gli arrestati, ritenuto partecipe delMercante-Diomede, fanno sapere i carabinieri, c’è “anche un imprenditore nel settore della sicurezza privata, da anni membro del consiglio direttivo ...