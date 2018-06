Luigi Di Maio corteggia En Marche e Ciudadanos

Luigi Di Maio - il sussulto d'orgoglio del grillino con la multinazionale Foodora : 'Non accetto ricatti' : Sulla gig economy Di Maio promette 'guerra al precariato' e non accetta compromessi, ma si muove su un terreno scivoloso, in equilibrio tra la ricerca di tutele per i lavoratori e il tentativo di ...

Luigi Di Maio contrattacca - sfida su trasparenza partiti : "Vediamo chi ci sta" : Un'immediata operazione trasparenza che obblighi partiti e fondazione a rendere completamente pubblici i loro bilanci. Mentre Davide Casaleggio chiude la convention di Rousseau a Roma eludendo le domande dei giornalisti, il leader politico e vicepremier dei cinque stelle Luigi Di Maio rompe gli indugi e reagisce con questa proposta di riforma all'impasse in cui il movimento è stato trascinato dalla vicenda dello stadio romano. Una mossa ...

Il CEO di Foodora ha criticato duramente Luigi Di Maio : Lo ha accusato di demonizzare la tecnologia e di avere un atteggiamento «quasi medievale» The post Il CEO di Foodora ha criticato duramente Luigi Di Maio appeared first on Il Post.

Matteo Salvini e Luigi Di Maio mettono Enrico Mentana alla guida del Tg1 : Luigi Di Maio e Matteo Salvini lavora al riassetto del servizio pubblico televisivo. Il leghista è giù annunciato che “i

Luigi Di Maio : "Il reddito di cittadinanza si farà" : Luigi Di Maio continua a fare comizi in piazza e ieri sera, intervenuto a Pomezia (RM) in vista del ballottaggio che si terrà il 24 giugno prossimo, il vicepremier è tornato a parlare dei progetti che i due Ministeri di cui è a capo intendono approvare nel corso dei prossimi mesi, a partire dal discusso reddito di cittadinanza. Di Maio ha spiegato ai presenti che il governo di Giuseppe Conte non ha rinunciato al reddito di cittadinanza, ha ...

Luigi Di Maio - Salvini ha fatto perdere la testa al grillino : 'Basta - quello lì...' : Il fatto che Giuseppe Conte sia ormai un premier sempre meno premier era più che prevedibile. Anzi forse un po' sperato nelle ambizioni di Luigi Di Maio già in fase di redazione della squadra di ...

Luigi Di Maio - il punto più basso della sua carriera : si fa prendere in giro anche dalla Serracchiani : Ci sono limiti che una volta superati segnano la fine definitiva di una carriera politica. Quel limite che ormai Luigi Di Maio ha valicato abbondantemente, dopo essere stato sbertucciato addirittura dalla piddina Debora Serracchiani . L'ex presidente del Friuli Venezia Giulia, ...

Stadio Roma - Luigi Di Maio : “Solo un grande equivoco”/ Matteo Salvini gli fa eco : “Non sono preoccupato” : Stadio Roma, Luigi Di Maio: “Solo un grande equivoco”, Matteo Salvini gli fa eco: “Non sono preoccupato”. I due vice presidenti del consiglio escono allo scoperto(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 08:40:00 GMT)

Roberto Fico - golpe contro Luigi Di Maio alla Camera : dove piazza il suo fidatissimo : Sono il primo partito d'Italia, pur con Le lega che tanto alle ultime amministrative quanto nei sondaggi sta recuperando terreno. Per questo, i 5 Stelle hanno fatto e stanno facendo il pieno di nomine ...

Federico Pizzarotti : 'Luigi Di Maio come Matteo Renzi - lo critica ma ha anche lui il suo giglio magico' : 'Non hanno classe dirigente, criticavano tanto il giglio magico degli altri, loro non stanno facendo diversamente'. Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, espulso dal Movimento 5 stelle, attacca il ...

Matteo Salvini lo schiaccia e Luigi Di Maio non reagisce. Retroscena tragico : perché deve stare muto : È finito in trappola, Luigi Di Maio . Sa di formare con Matteo Salvini 'una strana coppia', ma quello che forse sta iniziando a comprendere è che a uscirne triturato potrebbe essere proprio lui. ...

Luigi Di Maio - l'ultimo disastro : 'Niente scuse - il vertice di Conte e Macron...' - come si ridicolizza : Farebbe quasi ridere, Luigi Di Maio , se il suo essere al di fuori dal mondo in questi giorni non fosse l'inquietante spia di qualcosa che non va dentro il governo. Il vicepremier, finito nella centrifuga politico-giudiziaria dello stadio di Roma che lo chiama in causa ...

Nuovo stadio Roma. Virginia Raggi accusa Luigi Di Maio : Guerra aperta nel M5S. A Porta a porta il sindaco Virginia Raggi sferra un duro attacco a Luigi Di Maio. Il

Virginia Raggi smentisce Luigi Di Maio : “a Roma nessuna strada sarà dedicata a Giorgio Almirante” : Scontro interno al M5S. Luigi Di Maio aveva “benedetto” il voto inedito al Campidoglio frutto dell’asse di Governo con Matteo