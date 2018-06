leggioggi

: Locazione breve a pieno regime, prima comunicazione dati entro 30 giugno - - LeggiOggi_it : Locazione breve a pieno regime, prima comunicazione dati entro 30 giugno - -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Il decreto legge n. 50/2017 ha introdotto una specifica disciplina fiscale per i contratti didi immobili a uso abitativo, stipulati in Italia a partire dal 1°2017, che hanno una durata non superiore a 30 giorni, e meglio conosciuti come “locazioni brevi”. Le locazioni brevi sono quei contratti conclusi da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, per i quali non vi è l’obbligo di registrazione se non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata. A questa tipologia di locazioni si possono applicare anche le disposizioni relative alla “cedolare secca sugli affitti”, prevedendo una imposta sostitutiva del 21%, al posto della tassazione ordinaria dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale. Sono esclusi dalla disciplina i contratti dibrevi che il conduttore stipula nell’esercizio dell’ ...