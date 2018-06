LIVE Scherma | Europei 2018 in DIRETTA | 18 giugno Italia all’assalto tra spada e

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 17 giugno. Gli azzurri avanti nella spada - le fiorettiste alle prese con le eliminatorie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad (Serbia). Oggi si assegneranno i titoli individuali del fioretto femminile e della spada maschile. Dopo le due medaglie di ieri (Garozzo argento e Avola bronzo) l’Italia proverà ad aumentare il proprio bottino e soprattutto cercherà di rispondere alla Russia, che ha già allungato nel medagliere con due ori in altrettante gare. ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 17 giugno. Le azzurre sfidano Deriglazova nel fioretto. Fichera ci prova nella spada : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad (Serbia). Oggi si assegneranno i titoli individuali del fioretto femminile e della spada maschile. Dopo le due medaglie di ieri (Garozzo argento e Avola bronzo) l’Italia proverà ad aumentare il proprio bottino e soprattutto cercherà di rispondere alla Russia, che ha già allungato nel medagliere con due ori in altrettante gare. ...

Diretta/ Croazia-Nigeria (risultato LIVE 0-0) streaming video Mediaset : prime schermaglie (Mondiali 2018) : Diretta Croazia Nigeria, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La nazionale balcanica sfida le Super Aquile all'esordio nel Mondiale 2018(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 21:03:00 GMT)

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : sabato 16 giugno. Al via le semifinali di Garozzo e Avola. Eliminate le sciabolatrici : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad (Serbia). Oggi si assegneranno i titoli individuali del fioretto maschile e della sciabola femminile. L’Italia punterà ad essere subito grande protagonista visto che nel fioretto Daniele Garozzo cercherà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno e partirà tra i favoriti anche Alessio Foconi. In pedana saliranno poi gli esperti ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : sabato 16 giugno. Fioretto maschile e sciabola femminile - Italia all’attacco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad (Serbia). Oggi si assegneranno i titoli individuali del Fioretto maschile e della sciabola femminile. L’Italia punterà ad essere subito grande protagonista visto che nel Fioretto Daniele Garozzo cercherà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno e partirà tra i favoriti anche Alessio Foconi. In pedana saliranno poi gli esperti ...

Diretta / Assoluti Italiani Scherma 2018 streaming video e tv : il quadro delle semifinali - risultato LIVE : Diretta Assoluti Italiani Scherma 2018 streaming video e tv, orario e risultato live della 3^ giornata di gare da Milano, si assegnano altri tre titoli (9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 16:48:00 GMT)

DIRETTA / Assoluti Italiani Scherma 2018 streaming video e tv : i big avanzano - risultato LIVE (3^ giornata) : DIRETTA Assoluti Italiani Scherma 2018 streaming video e tv, orario e risultato live della 3^ giornata di gare da Milano, si assegnano altri tre titoli (9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 12:21:00 GMT)

Diretta/ Assoluti Italiani Scherma 2018 streaming video e tv - orario e risultato LIVE (3^ giornata 9 giugno) : Diretta Assoluti Italiani Scherma 2018 streaming video e tv, orario e risultato live della 3^ giornata di gare da Milano, si assegnano altri tre titoli (9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 10:35:00 GMT)

Diretta/ Assoluti Italiani Scherma 2018 streaming video e tv - orario e risultato LIVE (2^ giornata - 8 giugno) : Diretta Assoluti Italiani Scherma 2018 streaming video e tv, orario e risultato live della 2^ giornata di gare da Milano, si assegnano titoli a squadre (8 giugno)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 09:53:00 GMT)

Diretta/ Assoluti Italiani Scherma 2018 : streaming video e tv - orario e risultato LIVE (6 giugno - Milano) : Diretta Assoluti Italiani Scherma 2018: info streaming video e tv, programma e risultati della prima giornata a Milano: oggi spazio a spada e sciabola femminile e fioretto uomini.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 10:08:00 GMT)