“Le hanno prese” Arrestata la banda delle rom Centinaia i passeggeri colpiti | ecco come

“Passione sfrenata”. Valentino Rossi innamorato? Lo hanno beccato con “Lei”… Cosa combina davanti a tutti : Valentino Rossi ne ha avute di donne. Tante. Tutte bellissime. Volete che facciamo una carrellata? Eccovi accontentati. Era il 2002 e Valentino flirtava con Martina Stella, attrice che, proprio in quel periodo, aveva raggiunto la celebrità grazie al film di Muccino L’ultimo bacio. La loro storia fu travolgente ma durò poco. Poi fu la volta di Aura Rolenzetti. La storia con Vale durò 4 anni poi finì. Subito dopo a Rossi fu attribuito un flirt con ...

Renzi : “Lega e M5S non hanno mai detto che avrebbero governato insieme - hanno fregato gli italiani” : L'ex segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, attacca l'alleanza M5S-Lega: "I Cinque Stelle non hanno mai detto che avrebbero fatto l'accordo con la Lega, altrimenti 'col cavolo' che prendevano il 32%. Lo hanno detto dopo aver 'fregato' gli italiani".Continua a leggere

Agente in coma per un colpo di pistola - la rabbia del papà di Sissy : “Le hanno sospeso lo stipendio” : Agente in coma per un colpo di pistola, la rabbia del papà di Sissy: “Le hanno sospeso lo stipendio” “Mia figlia onorava la sua divisa e ora che è ricoverata, praticamente in lotta quotidiana per la vita, le hanno addirittura sospeso lo stipendio”. Salvatore Trovato Mazza è il papà dell’Agente penitenziaria Sissy, ferita alla testa […] L'articolo Agente in coma per un colpo di pistola, la rabbia del papà di Sissy: “Le ...

Agente in coma per un colpo di pistola - la rabbia del papà di Sissy : “Le hanno sospeso lo stipendio” : "Mia figlia onorava la sua divisa e ora che è ricoverata, praticamente in lotta quotidiana per la vita, le hanno addirittura sospeso lo stipendio". Salvatore Trovato Mazza è il papà dell'Agente penitenziaria Sissy, ferita alla testa mentre svolgeva il suo lavoro in servizio esterno a Venezia. "Mi vergogno di ricordare che appartenesse a quell'istituzione, l'hanno lasciata sola".Continua a leggere

Operata per dei calcoli - la piccola Melody è in fin di vita : “Le hanno squarciato l’intestino” : La bambina sta lottando tra la vita e la morte e i genitori accusano l'ospedale di averle squarciato l'intestino. I sanitari respingono la versione dei genitori e spiegano che il quadro clinico della piccola è molto complicato a causa della moltitudine di patologie che la affligge.Continua a leggere

Pakistan - padre Sana Cheema confessa omicidio/ “Le hanno spezzato il collo” - coinvolto anche un cugino : Sana Cheema, morta in Pakistan: uccisa. Autopsia: osso del collo rotto, strangolata da padre e fratello? E' arrivato il primo esito dell'esame autoptico eseguito sulla ragazza Pakistana(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 09:20:00 GMT)

“Le bugie hanno le gambe corte…”. Heather Parisi ‘smascherata’ dalla figlia. Succede dopo la prima puntata di Amici e no - la piccola Elizabeth proprio non ci sta : “Questi professori, quasi tutti, hanno un comportamento aggressivo, cattivo e offensivo nei confronti dei ragazzi. Soprattutto quando si tocca l’argomento fisico, è orribile. Nessuno nella mia vita mi ha trattata come io ho visto sabato scorso. Non esiste un comportamento del genere nei confronti dei ragazzi. A me così non piace!”. È iniziata così, con questo sfogo social, l’avventura di Heather Parisi ad Amici, il ...