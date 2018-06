Ivanka Trump e la posa «brevettata» per Instagram

Ivanka Trump e suo marito hanno guadagnato 82 milioni di dollari nel 2017 : Almeno 82 milioni di dollari. È questo che hanno guadagnato Ivanka Trump e suo marito Jared Kushner nel 2017 durante il loro primo anno di servizio alla Casa Bianca. Soltanto grazie agli introiti del Trump International Hotel, l'albergo di lusso di Washington a due passi dalla Casa Bianca, Ivanka ha portato a casa 3,9 milioni.Secondo gli esperti, spiega il Washington Post, questo immenso flusso di denaro guadagnato durante l'esercizio delle loro ...

Attrice comica insulta Ivanka Trump : NEW YORK, 1 GIU - L'Attrice comica e conduttrice televisiva statunitense Samantha Bee è finita nella bufera per un grave insulto rivolto a Ivanka Trump. A scatenare il putiferio è stato l'epiteto ...

Ivanka Trump fa affari in Cina mentre papà Donald “salva” Zte : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (Photo by Drew Angerer/Getty Images) Proprio mentre il presidente americano Donald Trump prometteva di impegnarsi nel salvataggio del gigante delle telecomunicazioni cinese Zte (a cui è stato impedito di fare affari negli Stati Uniti), la Cina ha concesso alla figlia, Ivanka Trump, la registrazione di sette nuovi marchi sul mercato cinese in settori come l’editoria, gli accessori da cuCina e i ...

Ivanka Trump - critiche per foto col figlio : ignora famiglie migranti - : Una foto della figlia del presidente Usa, postata su Twitter, ha scatenato polemiche sui social: "Dimentica i bambini strappati alle loro madri al confine con il Messico", protestano alcuni utenti. "...

Usa : presidente Trump promette di salvare la cinese Zte - sua figlia Ivanka registra nuovi marchi a Pechino : ... sua figlia Ivanka ha collezionato in tutto 34 registrazioni di marchi in Cina che le consentiranno di capitalizzare investimenti nella seconda economia mondiale. , Res,

Chelsea Clinton contro Ivanka Trump : fine di un'amicizia : L'amicizia tra Ivanka Trump e Chelsea Clinton è arrivata al capolinea. A dirlo è la figlia dell'ex presidente degli Stati Uniti Bill, Chelsea, che, in un'intervista al quotidiano inglese The Guardian, spiega le motivazioni che hanno portato le due ad allontanarsi. Da quando la figlia del presidente repubblicano è entrata nell'amministrazione del padre, le due non si sono più sentite. Dietro la fine dell'amicizia si ...

L'intervista inedita di Meghan Markle a Ivanka Trump : Il Regno Unito è alle prese con l'evento che attirerà circa 50mila turisti americani e frutterà più di 80 milioni di sterline all'economia britannica. Scatenate le scommesse sul designer del vestito ...

Il sorriso di Ivanka Trump - il massacro dei palestinesi : Mentre Ivanka Trump inaugurava la nuova ambasciata a “Gerusalemme, Israele”, a Gaza decine di palestinesi venivano uccisi dall’esercito israeliano. Ma le vittime interessano a pochi, anche tra i paesi arabi. Leggi

Ivanka Trump 'apre' ambasciata - benvenuti in capitale Israele

GERUSALEMME - APRE NUOVA AMBASCIATA USA/ Ivanka Trump in Israele - violenti scontri con i palestinesi : Donald Trump manderà video-messaggio domani per apertura AMBASCIATA Usa a GERUSALEMME: ultime notizie, in Israele ci sarà Ivanka e marito. Solo 4 Paesi Ue all'inaugurazione(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 11:34:00 GMT)

Ambasciata Usa a Gerusalemme. Ivanka Trump alla cerimonia di apertura : Saranno presenti anche Ivanka Trump e Jared Kushner alla cerimonia di apertura dell’Ambasciata Usa a Gerusalemme. La figlia del presidente e

Gerusalemme - Trump non inaugurerà l'ambasciata. Al suo posto Ivanka : C'è attesa a Gerusalemme per l'imminente trasferimento dell'ambasciata degli Stati Uniti. Ma nonostante sia stato Donald Trum p l'artefice di questa decisione, il presidente Usa non sarà presente ...

All'inaugurazione dell'ambasciata Usa a Gerusalemme Trump manda la figlia Ivanka. Lui non ci sarà : Il presidente americano Donald Trump non sarà presente All'inaugurazione dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme in programma per il 14 maggio prossimo. A rappresentare gli Stati Uniti ci sarà però una folta delegazione guidata dal vice segretario di Stato, John Sullivan. Accanto a lui, il genero del presidente, Jared Kushner, consigliere della Casa Bianca per il Medio Oriente, la figlia Ivanka Trump e il segretario del ...

Donald Trump e Melania “separati in casa” : “I due non dormono insieme - e tra la first lady e Ivanka non corre buon sangue” : Lui si sveglia all’alba e twitta. Lei si alza più tardi e si dedica al figlio. I due, ha raccontato una fonte al Washington Post, passano pochissimo tempo insieme. Non dormono insieme, non mangiano insieme, si divertono (si divertono?) separatamente. Sono Donald Trump e la first lady Melania che, sempre stando al quotidiano statunitense, non starebbero insieme nemmeno quando si trovano nella nota residenza di vacanza. Ma Melania, ...