«Io | italiano | ho creato un’impresa di successo negli States»

(Di lunedì 18 giugno 2018) Una multa dei Nas per non aver esposto, all’interno del suo locale, il cartello «Vietato fumare». La sanzione, sommandosi a costi di gestione sempre più esosi, ha demoralizzato Stefano Versace, imprenditore milanese di nascita e marchigiano d’adozione, che così, nel 2012, ha deciso di abbassare la serranda del suo ristorante nel cuore di Urbino. Ma per Stefano, broker assicurativo con esperienze dianche a Caracas, non è vietato sognare. «Non volevo più vivere in un Paese dove fare l’imprenditore sembra essere un lavoro di cui vergognarsi. Non volevo più sentirmi trattato dallo Sta­to come se fossi un impostore» afferma Versace che, convinto di non trovarsi nel Paese giusto per chi ha nel proprio dna il gene dell’imprenditore, ha deciso di tentare di realizzare un sogno in Florida. Affiancato dalla moglie venezuelana Carolina, ha cercato di individuare l’attività ideale e, ben ...