Instagram si prepara a lanciare uno strumento per controllare il tempo trascorso sul

Instagram si prepara a introdurre acquisti di prodotti in-app e un migliorato servizio di messaggistica business : Una gradita novità è disponibile da oggi attraverso il profilo ufficiale di Fandango su Instagram , mentre una nuova organizzazione dei messaggi provati è in arrivo per l'ambito business . Scopriamo assieme queste novità! L'articolo Instagram si prepara a introdurre acquisti di prodotti in-app e un migliorato servizio di messaggistica business proviene da TuttoAndroid.

Lorde ha cancellato quasi tutte le foto da Instagram - si prepara per annunciare nuova musica? : I fan ne sono convinti The post Lorde ha cancellato quasi tutte le foto da Instagram, si prepara per annunciare nuova musica? appeared first on News Mtv Italia.