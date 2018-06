«In amore vorrei un manuale di istruzioni per sapere cosa è giusto e cosa no»

vanityfair

(Di lunedì 18 giugno 2018) Illustrazione di Alessandra De Cristofaro Cara Ester, ho 32 anni e da almeno 10 sono alla ricerca costante e a volte ossessiva del grande. Ho conosciuto tanti uomini, molti di loro mi hanno solo insegnato a non fidarmi, a pensare al peggio, a cavarmela sempre da sola. Non sosignifichi avere una relazione, non ho mai superato i 3 mesi di conoscenza. Carico qualsiasi uomo di aspettative che sono solo mie, per ognuno di essi ho costruito vite parallele che sono solo nella mia mente. Circa due mesi fa ho conosciuto F. È davvero faticoso con lui,avere und’perché non so come muovermi,dire,fare per portare avanti questa conoscenza. Lui è molto carino quando siamo insieme e mi riempie di attenzioni ma ogni volta che provo a capire un po’ di più della sua vita alza un muro. Insomma, rimane tutto su un livello molto superficiale. Io ...