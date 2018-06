Il primo smartphone Android One di LG potrebbe essere lanciato da T-Mobile USA

ASUS ROG phone sarebbe potuto essere il primo smartphone con 10 GB di RAM : Sembrerebbe che ASUS ROG phone fu progettato inizialmente per essere il primo smartphone al mondo con 10 GB di RAM. Ma a che sarebbero serviti? L'articolo ASUS ROG phone sarebbe potuto essere il primo smartphone con 10 GB di RAM proviene da TuttoAndroid.

ASUS presenta il primo smartphone gaming ROG Phone e una nuova linea di prodotti al COMPUTEX 2018 : ASUS ROG (Republic of Gamers) è stata protagonista oggi dell'evento stampa For Those Who Dare al COMPUTEX 2018 e ha presentato una nuova linea di prodotti gaming che include ROG Phone, il primo smartPhone gaming ROG in assoluto che è anche il primo smartPhone al mondo con sistema di raffreddamento a camera di vapore 3D. ROG ha annunciato anche ROG Rapture GT-AX11000 - il primo router tri-band 802.11ax al mondo con velocità Wi-Fi superiore a ...

Xiaomi Mi 8 sarà il primo smartphone con GPS a doppia frequenza e il migliore dell'azienda in ambito fotografico : Lo Xiaomi Mi 8 sarà il primo smartphone a poter vantare un GPS a doppia frequenza. Scopriamo insieme su quali vantaggi potrà contare grazie a tale feature

OnePlus 6 è il primo smartphone della casa a rivoluzionare i processi di aggiornamento : Se i primati attribuibili a OnePlus 6 non fossero abbastanza, se n'è palesato un altro: è il primo smartphone dell'azienda ad adottare i seamless updates

Vivo Apex - il primo smartphone tutto schermo arriva il 12 giugno : Sta finalmente per volgere al termine la corsa dei produttori di smartphone al primo in grado di tirare fuori dal cilindro uno smartphone tutto schermo da lanciare sul mercato in grandi volumi. Sappiamo già che Lenovo ha in cantiere uno smartphone che potrebbe avere fino al 95% della superficie frontale occupato dal display, ma il premio potrebbe finire nelle mani di un altro produttore cinese. È Vivo, che al Mobile World Congress di febbraio ...

Red Hydrogen One : primo smartphone olografico con Android : Si chiama Red Hydrogen One e sarà lanciato entro la fine dell’anno, il primo smartphone Android olografico costerà 1200 dollari e sarà caratterizzato da un telaio in titanio. Disponibile su Verizon e AT & T, operatori statunitensi, ma l’arrivo in altri Paesi non è da escludere, una volta rilasciato entro la fine dell’anno. Red Hydrogen One: il primo smartphone olografico Red è un marchio forse poco noto ai più che però ...

Nubia Z18 sarà il primo smartphone senza veri bordi? L’immagine dal vivo : Il Nubia Z18 si mostra in una prima immagine dal vivo, e potrebbe diventare di fatto il primo smartphone senza veri bordi intorno al display: i dettagli.Nubia, un azienda cinese che produce dispositivi mobili, è sempre stata tra una delle prime a sviluppare smartphone con bordi sempre più sottili intorno al display.I primi modelli che hanno iniziato ad avere un aspetto con display a tutta scocca sono stati sicuramente il modello Z9 e il modello ...

SIRIN LABS FINNEY è il primo smartphone dedicato al blockchain : SIRIN LABS, la casa di smartphone ultra-sicuri e di lusso, ci riprova presentando il suo nuovo dispositivo mobile chiamato FINNEY dedicato al blackchain.

Huawei Y3 (2018) è ufficiale : ecco il primo smartphone Android Go del colosso cinese : Huawei Y3 (2018) è il primo smartphone del produttore cinese che fa parte del progetto Android Go. Scopriamo insieme quali sono le sue caratteristiche

L'iPhone X di Apple al primo posto su vendite globali smartphone : Roma, 4 mag. , askanews, Nonostante il prezzo di fascia alta L'iPhone X della Apple si è affermato al primo posto nella contesa mondiale sulle vendite di smatrtphone durante il primo trimestre: con 16 ...

Nokia X : sarà lui il primo smartphone Nokia col Notch? Secondo queste foto sì : A distanza di poche ore dalla sua presentazione ufficiale, diversi leak ci informano che anche Nokia X avrà il Notch.

Samsung Galaxy J2 Core potrebbe essere il primo smartphone Android Go di questo produttore : Nel database di Geekbench è apparso con il nome in codice di Samsung SM-J260G quello che potrebbe essere il Samsung Galaxy J2 Core. Ecco le sue feature

Galaxy X e Galaxy S10 sono smartphone diversi : pieghevole solo il primo : Altro che incognita, il Galaxy X si sta delineando sempre più con le poche e sporadiche notizie che trapelano ed è ormai certo che sarà uno smarthpone pieghevole ben diverso dal Galaxy S10 che manterrà il design della lineup sudcoreana. Ecco cosa sappiamo ad oggi dei due smartphone Android. Galaxy X: pieghevole da 7 pollici con tre display Le notizie, rare e minime, sul Galaxy X degli ultimi giorni riguardano i display, pare ben tre, ciascuno da ...

“Con questo trucco entreranno nel vostro smartphone”. Il codice di accesso? Ecco come fanno ad azzeccarlo in pochissimi minuti e al primo tentativo. Come proteggersi da questo nuovo e temibile “sistema” : Se siete possessori di un iPhone (vecchio o nuovo poco conta), sappiate di essere a rischio. No, nulla a che fare con la vostra persona, ma un rischio sulla violazione di privacy. L’allarme è stato lanciato da Thomas Reed, direttore della Malwarebytes, che dalle pagine del blog della compagnia ha invitato i possessori del telefonino della “mela” a cambiare password evitando codici brevi. Un dispositivo in grado di ...