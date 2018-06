I Retroscena di Blogo | Gerardo Greco direttore del Tg4 | questa settimana si chiude

I Retroscena di Blogo : Beppe Grillo - Pippo Baudo e la Presidenza Rai : Pippo Baudo presidente della Rai. L'idea circola negli ambienti televisivi e non televisivi nostrani e francamente ci pare una buona idea. Lui, in una chiacchierata con il quotidiano gratuito "Leggo" ha detto che questo incarico, anagraficamente parlando, non la sopporterebbe perchè pieno di lavoro e con tanti rischi, ma forse varrebbe la pena provare.Il prossimo anno, il 2019, Baudo compie 60 anni di carriera televisiva. Ora dice che gli piace ...

Ora o mai più - Donatella Milani conferma il suo ritiro - al suo posto Francesca Alotta (Retroscena Blogo) : UPDATE 8 giugno 2018Con un post pubblicato su Facebook, Donatella Milani conferma la nostra indiscrezione. Dunque, la sua partecipazione al programma di Amadeus sarà limitata solo alla prima puntata in onda stasera (e registrata una settimana fa) su Rai1. Al suo posto, secondo quanto ci risulta, dalla seconda puntata (si registrerà stasera) ci sarà Francesca Alotta.Ciao miei cari amici e fans, sto notando che gia' su internet e testate ...

Retroscena Blogo : Ora o mai più - Francesca Alotta al posto di Donatella Milani? : Alla vigilia della messa in onda della prima puntata di Ora o mai più, previsto a partire da domani su Rai1 con la conduzione di Amadeus, giunge voce a Blogo di un forfait tra i concorrenti in gara. Secondo quanto ci risulta, infatti, Donatella Milani dovrebbe essere sostituita da Francesca Alotta. Confermato il resto del cast formato da Marco Armani, Alessandro Canino, Massimo Di Cataldo, I Jalisse, Lisa, Valeria Rossi e Stefano ...

I Retroscena di Blogo : L'Eredità - Flavio Insinna ed il buon senso : Dunque Carlo Conti ha deciso di lasciare L'Eredità, nella stagione in cui tutti noi abbiamo perso Fabrizio Frizzi, grande padrone di casa del preserale storico di Rai1. Si annunciano per forza di cose grandi cambiamenti per la nuova serie del game show della prima rete che tornerà in onda dopo la metà di settembre. Vi abbiamo già dato conto delle possibilità in campo su chi dovrà prendere la difficilissima eredità di Fabrizio e Carlo alla guida ...

I Retroscena di Blogo : Blasi/Belen la coppia mondiale di Canale5 - i perchè di Alessia Marcuzzi : Pare che il dado sia tratto e che ci sia il via libera per il "governo mondiale" di Canale 5. Dopo tante incertezze, dubbi, dinieghi e riflessioni, la tormentata genesi del programma d'intrattenimento calcistico che verrà diffuso da Canale5 al termine di alcune partite del prossimo Campionato del mondo di calcio pare, secondo quanto apprendiamo, sia giunta ad una conclusione.Le novelle Di Maio e Salvini di questo programma guidato dal Nicola ...

I Retroscena di Blogo : La finale di Amici verso lunedì 11 giugno? : Domani sera in prima serata su Canale5 andrà in scena la semifinale dell'edizione 2018 di Amici con una serie spaziale di ospiti, che andranno ad arricchire il già prelibato menù della puntata fatto dalla gara dei ragazzi in competizione per il titolo di campione di questa nuova edizione del fortunato talent show di Canale 5.Beppe Fiorello, Alvaro Soler, Gianna Nannini, Fabrizio Moro e Fiorella Mannoia sono gli ospiti confermati per la serata ...

I Retroscena di Blogo : La finale di Amici il 10 giugno? Non è detto! : Certamente la semifinale dell'edizione 2018 di Amici sarà domenica prossima 3 di giugno, in diretta in prime time su Canale5, ma pare ci sia grande incertezza sulla data dell'epilogo di questa serie del fortunato talent show di Maria De Filippi.Stando alle notizie di questi ultimi giorni, riportate da più organi di stampa, la finale di Amici 2018 avrebbe dovuto svolgersi domenica 10 giugno. Stando però alle informazioni in nostro ...

Retroscena Blogo : Diletta Leotta rifiuta Il contadino cerca moglie 4 : Il contadino cerca moglie e forse pure una nuova conduttrice. Per la quarta edizione dello show in onda su FoxLife si sarebbe infatti pensato ad un cambio al vertice, con Sky decisa a puntare sul suo volto di punta.Secondo quanto appreso da Tv Blog, tra le figure in lizza ci sarebbe nientemeno che Diletta Leotta, impegnata fino a due settimane con il programma sulla serie B, che però avrebbe declinato l’offerta.prosegui la ...

Retroscena Blogo : Quelli che il calcio di sabato su Rai2 - Andrea Delogu verso la conduzione? : Tra le novità della prossima stagione televisiva dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) esserci anche un programma in onda su Rai2 il sabato pomeriggio dedicato alla Serie B. Come annunciato negli scorsi giorni dal sito di Davide Maggio, la seconda rete della tv pubblica starebbe pensando alla realizzazione di uno spin off di Quelli che il calcio, che sarà confermato nella consueta collocazione della domenica pomeriggio (quando va in ...

I Retroscena di Blogo : Anche Ilenia Lazzarin e Carolina Di Domenico in corsa per Detto fatto : Non solo Bianca Guaccero ed Elena Santarelli in corsa per la conduzione di Detto fatto, come TvBlog vi ha raccontato, ma ci sono ancora due donne, due belle e brave signore, pretendenti al trono di Caterina Balivo per la conduzione della prossima serie del programma di varietà che va in onda alle ore 14 su Rai2. Dunque, parlavamo di chi ha sostenuto dei provini per la difficile eredità di conduttrice di Detto fatto, dopo l'ottima ...

I Retroscena di Blogo : Anche Carolina Di Domenico e Ilenia Lazzarin in corsa per Detto fatto : Non solo Bianca Guaccero e Elena Santarelli in corsa per la conduzione di Detto fatto, come TvBlog vi ha raccontato, ma ci sono ancora due donne, due belle e brave signore, pretendenti al trono di Caterina Balivo per la conduzione della prossima serie del programma di varietà che va in onda alle ore 14 su Rai2 e che qualcuno -diciamo noi giustamente- vorrebbe il prossimo anno spostato più in avanti per ottimizzare l'offerta Rai del pomeriggio, ...

I Retroscena di Blogo : Massimo Giletti e quella "capatina" in Rai : Il primo amore non si scorda mai, non c'è niente da fare. Anche quando il secondo è bello, travolgente, appassionante, sessualmente appagante, quando la mente va ai ricordi di quella che è stata la prima passione, gli ormoni viaggiano con il pilota automatico e ci si ritrova a ripercorrere quei passi con quella dolcezza interiore che era stato il motore di quei momenti passati. Se anche le gioie professionali non mancano al giornalista ...

Retroscena Blogo : Detto Fatto - le voci sulla conduttrice che prenderà il posto di Caterina Balivo : Chi arriverà a Detto Fatto per prendere il posto di Caterina Balivo, in procinto di passare su Rai1, diretta dal suo grande estimatore Angelo Teodoli, con un talk show tutto suo collocato nel primo pomeriggio subito dopo il Tg1? La risposta, al momento, pare non ancora definitiva, ma nei prossimi giorni la situazione dovrebbe sbrogliarsi. Secondo quanto risulta a Blogo, il direttore di Rai2 Andrea Fabiano vorrebbe sostituire la Balivo con ...