Guerra dazi | la Cina risponde agli Usa Moody' s | rischio volatilità mercati

Trump - "dazi alla Cina per 50 miliardi"/ Guerra commerciale : tasse del 25% su 800 prodotti - crollano le borse : Trump annuncia dazi alla Cina per 50 miliardi: Guerra commerciale in vista tra i due Paesi? Gli effetti potrebbero essere incerti. La replica di Pechino: "contromisure immediate".(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 20:35:00 GMT)

Guerra dei dazi - la Cina risponde a Usa : 20.50 Pechino imporrà una tariffa aggiuntiva del 25% su beni Usa per un valore di circa 50 miliardi di dollari, la stessa cifra stimata dell'impatto delle misure emanate da Trump verso i prodotti made in Cina. Lo fa sapere una nota del ministero delle finanze cinese, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg La prima tranche, che scatterà il 6 luglio, riguarderà prodotti agricoli, automobili e pesce: avrà un valore di 34 miliardi. Una ...

Dazi - Coldiretti : “Dopo la Guerra di Trump alla Cina - il Made in Italy rischia” : Dopo la Cina la prossima vittima della politica protezionista di Trump è l’Unione Europea con la decisione degli Stati Uniti di imporre Dazi antidumping fino a quasi il 50% sulle importazioni di olive spagnole, un pericoloso precedente che mette a rischio la presenza negli Usa del Made in Italy e delle produzioni agroalimentari dell’intera Unione Europea. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’approvazione di Dazi da parte degli Stati ...

Borsa - mercati temono Guerra dazi Usa-Cina : I mercati reagiscono con nervosismo al riaprirsi delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. I ribassi sulla Borsa di Wall Street accentuano e acuiscono quelli sulle piazze europee, che ...

La Guerra dei dazi torna a preoccupare le Borse. Milano -1 - 32% : Teleborsa, - Chiusura in rosso per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , poco aiutate nel pomeriggio dall'avvio negativo di Wall Street. A zavorrare il sentiment le rinnovate tensioni ...

Usa - Guerra all’import dalla Cina : Trump approva dazi per 50 miliardi. Pechino : ?risposta immediata : L’amministrazione Trump apre le ostilità nella grande guerra commerciale che sta preparando con la Cina. ...

Guerra DEI DAZI/ Auto - il vero obiettivo di Trump che fa tremare l'Ue : La GUERRA commerciale a suon di DAZI tra Usa e Unione europea sembra poter entrare davvero nel vivo. Almeno nelle intenzioni di Donald Trump. FABIO ACCINELLI(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 06:03:00 GMT)SPY FINANZA/ La crisi pronta a partire dal dollaro, di M. BottarelliGEO-FINANZA/ Usa-Cina, il poker in corso può far vincere o perdere l'Europa, di F. Accinelli

Dazi - Coldiretti : la Guerra si estende alla tavola - dai succhi al whiskey : La guerra commerciale dei Dazi scatenata da Trump si estende pericolosamente alla tavola con le ritorsioni dell’Unione Europea che colpiscono le importazioni dagli Stati Uniti di bourbon whiskey, mirtilli, succo d’arancia, fagioli, mais, burro d’arachidi, riso, tabacco e sigari che solo per l’Italia valgono circa 30 milioni di euro nel 2017, oltre che ai manufatti in ferro, acciaio e ghisa, barche, motociclette, abiti e cosmetici. E’ quanto ...

Ue-Usa - ora è Guerra commercialeBruxelles impone dazi per 2 - 4 mld La risposta alla mossa di Trump : Ora esplode davvero la guerra commerciale tra Europa e Stati Uniti. La Commissione Ue approva nuovi dazi per 2,4 miliardi sui prodotti americani in risposta alle misure di Trump su acciaio e alluminio Segui su affaritaliani.it

Dazi Usa-Ue - per l'Italia il conto iniziale è limitato. Ma una Guerra totale può costare carissima : MILANO - Chi vince e chi perde nel pericoloso gioco dei Dazi ? Nessuno vince, sia Usa che Ue perdono, ma in misura differente. La società di consulenza Prometeia applica la teoria dei giochi e simula ...