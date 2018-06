Gli occhiali a gatta | il nuovo accessorio must have

dilei

(Di lunedì 18 giugno 2018) Confesso che a me glisono sempre piaciuti: hanno quel gusto un po’ rétro che ho sempre trovato super chic! Adesso però glisono diventati unin chiave rivisitata: abbandonato il gusto bon ton, sono colorati, rock, da vera super star! Vediamo qualche idea di look per abbinarli con la grinta giusta. Fonte Pinterest Gli: in città Non c’è nemmeno bisogno di dirlo: in città sono un vero e proprio! Hanno una forma molto particolare, quindi il mio consiglio è, in linea di massima, di provarli sempre: potrebbero non piacervi indossati. Devono darvi quel twist in più e devono avere la lente scura, se volete l’effetto trendy rock. Potete indossarli come Caro Daur qui sotto in versione total black con un tocco di colore. Fonte Pinterest Gli: al mare Beh, al mare fanno subito effetto diva! Se volete un ...