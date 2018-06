Gli interventi agli occhi con il laser potrebbero non essere così sicuri come si pensa

Interventi per miopia - ipermetropia ed astigmatismo : attenzione aGli effetti secondari : La tecnica per gli Interventi agli occhi con cui si risagoma la cornea per correggere miopia, ipermetropia ed astigmatismo, potrebbe essere meno sicuro di quanto si crede: la Food and Drugs Administration statunitense ha reso noto che elaborerà nuove linee guida sulla base di ricerche da cui sono emersi effetti secondari conseguenti al “Lasik” che durano mesi e anche anni come ad esempio visione sfuocata, visione tripla, bruciori e ...

Napoli - organici ospedalieri all'osso : attesa record per Gli interventi : 'Vorrei ma non posso perché siamo ridotti all'osso'. Torna a risuonare, tra dirigenti medici, corsie ospedaliere e direzioni sanitarie, lo slogan coniato a dicembre dai camici bianchi che denunciarono ...

Oliverio : 'Catanzaro è centro direzionale intera Calabria - tanti Gli interventi in atto' - VIDEO - : Alla riunione consiliare hanno partecipato rappresentanti politici e istituzionale e del mondo imprenditoriale della Calabria. 'Catanzaro è oggettivamente un punto riferimento per la Calabria. Oggi ...

Oliverio : 'Catanzaro è centro direzionale intera Calabria - tanti Gli interventi in atto' - VIDEO - : Con queste parole il presidente Oliverio ha aperto il suo intervento al Consiglio comunale ed ha proseguito commentando i dati sull'economia della Calabria pubblicati ieri dalla filiale regionale ...

Sicilia : interventi per edilizia scolastica - ancora tempo fino al 2 luGlio : Palermo, 8 giu. (AdnKronos) - Proroga al 2 luglio - ore 14 - per la presentazione delle domande per la nuova programmazione di interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 e per la messa a norma antincendio degli edifici della Sicilia. A stabilirlo è un decreto del Dipartim

Modello 730 : le detrazioni fiscali per Gli interventi sulla casa : La Spezia - Il Caf Confartigianato ricorda che la Legge di Bilancio 2018 ha prorogato la detrazione Irpef ai fini del Modello 730 per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio ...

Provincia Ascoli - presentati Gli interventi di miglioramento sismico e il polo ''Trebbiani'' : ...scolastici per circa 150.000 mq di superficie con quasi 11 mila studenti " ha evidenziato il Presidente D'Erasmo " coinvolgendo nella trasparenza e partecipazione tutti i protagonisti del mondo della ...

Pensioni : è battaGlia su conti - interventi tra 5 e 9 miliardi : Il cantiere Pensioni non si è ancora aperto ma è già scoppiata la polemica sul tipo di interventi e sui costi che queste misure potrebbero avere per i cittadini. Al momento le indiscrezioni circolate ...

Siglato accordo che prevede finanziamenti destinati ad interventi di manutenzione deGli impianti : ... ci siamo resi subito disponibili, proprio perché lo sport in generale ed il rugby in particolare, con i valori di correttezza e spirito di squadra, è un importante motore di inclusione sociale e ...

Salute mentale - la Regione Lazio : “Gestione deGli interventi d’intesa con il 118” : La Regione Lazio ha siglato attraverso una determina dirigenziale il Protocollo d’Intesa relativo alle procedure per il trasporto e gli interventi di soccorso primario sanitario in condizioni di emergenza/urgenza di persone con patologia psichiatrica. L’Intesa aggiorna e sostituisce le precedenti disposizioni e ridefinisce competenze, tempistiche e modalità di intervento tra l’ARES 118 e i Dipartimenti di Salute mentale (DSM) ...

Riccione - asfaltature. Proseguono Gli interventi nelle strade : Anche Piazzale Veterani dello Sport , zona Stadio, terminati i lavori di fognatura bianca, sarà completamente riasfaltato. Compatibilmente con i tempi d'impresa e condizioni meteo permettendo Dopo la ...

Aborto : la legge 194 compie 40 anni - calano Gli interventi ma è boom di obiettori : A quarant’anni dall’approvazione della legge 194 sull’Aborto si scopre che il numero di interruzioni di gravidanza è in continuo calo. Dal picco del 1982 che registrò quasi 235mila casi siamo passati ai quasi 85mila del 2016. Il dato va legato anche alla diffusione della pillola del giorno dopo, 7800 vendute nel 2012, 189.600 nel 2016. In questo contesto vanno inserite anche le obiezioni di coscienza dei ginecologi: più del 70% a livello ...

Sanità - curarsi in una regione diversa dalla propria sarà più difficile. “Ma solo per Gli interventi più semplici” : È in arrivo un nuovo taglio dei rimborsi alle cure da una regione all’altra. La scure si abbatterà solo sulle strutture private accreditate. Per non aggravare lo stato dei conti pubblici, soprattutto delle regioni in piano di rientro, per tamponare l’emorragia di pazienti lungo lo Stivale e, non da ultimo, per scoraggiare politiche aggressive di attrazione di malati ad opera di reparti o medici in persona. Questa è l’intenzione, il punto è come ...

Linee guida Mibact per Gli interventi con energie alternative nei centri storici : il 18 maggio l’evento organizzato dall’OAR : Venerdì 18 maggio dalle 14.30 alla Casa dell’Architettura (Piazza Manfredo Fanti, 47 Roma) si terrà l’evento “Linee guida del Mibact per gli interventi con energie alternative nei centri storici”, organizzato dall’OAR. Durante l’incontro si analizzerà il tema delle energie alternative nelle città storiche e consolidate, alla luce del contributo delle Linee di indirizzo che forniscono indicazioni per il miglioramento della prestazione energetica ...