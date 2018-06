Giornata Internazionale contro la violenza sessuale nei conflitti

Il 15 giugno è la Giornata Internazionale della bistecca : la rivincita della carne al #bisteccaday : E’ la rivincita della carne con il #bisteccaday per la stragrande maggioranza silenziosa degli italiani che, nonostante gli allarmismi infondati, le provocazioni e le campagne diffamatorie, non rinuncia a un alimento determinante per la salute. L’appuntamento per la giornata nazionale della bistecca è per venerdì 15 giugno dalle ore 9,00 con l’apertura straordinaria al pubblico dei Giardini Reali Superiori per il Villaggio della Coldiretti di ...

Oggi è la Giornata Internazionale degli archivi : scopri i più curiosi al mondo! : ROMA – Oggi è la giornata internazionale degli archivi, un’iniziativa promossa dall’International Council on Archives (ICA), con l’obiettivo di accendere i riflettori su un patrimonio inestimabile e davvero curioso. Pochi lo sanno, ma gli archivi hanno un inestimabile valore culturale, storico, civile e anche economico. Si stima infatti che i 101 archivi di Stato italiani, […] L'articolo Oggi è la giornata internazionale degli archivi: ...

Giornata di scambio internazionale sui Beni culturali immateriali della Cina : Sabato 2 giugno, nella città della scienza dei Beni culturali immateriali del Lago Daoxiang,a Beijing, è stata organizzata una Giornata per promuovere e far fare esperienza diretta dei Beni culturali immateriali della Cina agli ...

Giornata Internazionale del Picnic : finger food - prodotti a km 0 - specialità locali e spuntini raffinati : Voglia di aria aperta, sole sulla pelle e profumi di natura. È tempo di uscire di casa e da qualsiasi luogo chiuso e di godersi le belle giornate. Lo spunto per ritagliarsi momenti fuori dalle mura è partecipare ad un Picnic in compagnia. Che sia in un parco, nel bosco, sulla spiaggia o su una prateria all’ombra delle vette, gustare piatti e spuntini sotto il cielo della bella stagione è un’esperienza rigenerante. Se poi a prepararlo sono i ...

Giornata Internazionale bambini scomparsi : in Italia solo 1 su 5 viene ritrovato : Mentre l’Irlanda è alle prese con il referendum nazionale sull’aborto, nel mondo si celebra la Giornata internazionale per i bambini scomparsi. Per l’occasione, SOS Il Telefono Azzurro Onlus ha presentato dati sconcertanti per l’Italia: 177 le segnalazioni, solo 30 i casi di ritrovamento e un 2017 tutto da dimenticare. Si parla di minori, per lo più migranti arrivati da soli in Italia, che finiscono per diventare merce nei mercati del lavoro ...

Giornata Internazionale della Biodiversità 2018 celebrata al Lago di Pergusa : ... Dominique, Mariarita e Letizia del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria della Kore , che hanno raccontato la fiaba "Biodiversità: un mondo tutto da scoprire", da loro stesse scritta ...

Giornata Internazionale dei bambini - l’esercito degli invisibili : in Italia sparisce un minore ogni 48 ore : In Italia sparisce un bambino ogni 48 ore, e quattro su cinque non vengono più ritrovati. Un vero e proprio esercito di invisibili, che conta oltre 3 segnalazioni di scomparsa a settimana solo in Italia. Minori dei quali si sono perse le tracce e di cui probabilmente non si saprà mai più nulla. I dati, impressionati, sono diffusi in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi da Sos Il Telefono Azzurro Onlus, che dal 2009 ...

La Giornata Internazionale della biodiversità : Il 22 maggio è la Giornata Internazionale della biodiversità, ricorrenza proclamata nel 2000 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per celebrare l’adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica, un trattato Internazionale sottoscritto a Nairobi, in Kenya, nel 1992 da 196 paesi, al fine di tutelare la diversità biologica. Con il termine biodiversità s’intende la varietà di vita sulla Terra, frutto di miliardi di anni ...

Arriva il primo World Bee Day : domenica 20 maggio la prima Giornata Internazionale dedicata alla protezione delle api : domenica 20 maggio è il primo World Bee Day, una giornata indetta dalle Nazioni Unite per ricordare a tutti l’importanza che questi insetti hanno per l’intera umanità. Una festa con eventi in tutto il mondo, dal Canada all’Australia passando dall’India e da Malta. A Roma la festa sarà all’Oasi LIPU Castel di Guido, organizzata dall’associazione BUONO nell’ambito dell’iniziativa Festival Natura ...

Roma Capitale aderisce alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della povertà : L’assessora Baldassarre incontra in Campidoglio il Comitato Internazionale per il 17 ottobre. Tema della Giornata del 2018 saranno i diritti umani Roma Capitale ha aderito alla ‘Giornata Internazionale per l’eliminazione della povertà’, che ricorre ogni anno il 17 ottobre. E’ quanto prevede una Memoria approvata dalla Giunta capitolina, che consente così alla città di accedere a un’importante iniziativa di carattere Internazionale introdotta ...

Giornata Internazionale dei musei - in Italia oltre 200 eventi - : L'evento, nato nel 1977, ha l'obiettivo di far crescere la consapevolezza sull'importanza che i musei rappresentano nello sviluppo della società. Il tema di quest'anno è: "musei iperconnessi: nuovi ...

Giornata Internazionale contro l’omofobia. Sono trans e so che avete paura di me : di Alexis Bonazzi Quando stamattina ho ricevuto la mail da Wake Up Italia nella quale mi si chiedeva di scrivere sull’argomento della transfobia in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia Sono rimasta di stucco. Che tema complesso: da dove iniziare? Google, of course. La pagina di Wikipedia Italia sull’argomento è alquanto desolante: “Questa voce sull’argomento Lgbt è solo un abbozzo”. Thank you. La ...

Giornata Internazionale contro omofobia - gli attivisti : “Politica non ha fatto niente. C’è rischio peggiori se governo Lega-M5s” : Di una legge contro l’omotransfobia – per riconoscere un’aggravante ai violenti che colpiscono con questo movente – se ne parla da anni. E da anni, puntualmente, le proposte di legge non arrivano mai all’approvazione definitiva (l’ultima è rimasta bloccata in Senato dopo il voto alla Camera nel 2013). In occasione della Giornata internazionale contro l’omo-lesbo-bi-transfobia, Arcigay rilancia il suo appello ...

Iniziative per la Giornata Internazionale contro l'omofobia : "Nonostante questo " dichiara l'associazione Esedomani Terni - ancora oggi le persone omosessuali, transessuali e bisessuali sono oggetto di crimini d'odio e discriminazioni nel mondo e da qui nasce ...