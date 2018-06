Forza Italia all' attacco Grillini colti sul fatto Ora chi sa deve parlare

Per la Lega è boom... E si mangia il M5s Il Pd recupera - crolla Forza Italia. Dati : I sondaggi parlano chiaro: la Lega sta fagocitando a poco a poco il M5s, i cui voti di destra trasmigrano nella formazione politica di Matteo Salvini, mentre quelli di sinistra tornano all'ovile del Pd. Segui su affaritaliani.it

Lega boom... E si mangia il M5s Il Pd recupera - crolla Forza Italia Sondaggi : Salvini è ormai al 28 - 7% : I Sondaggi parlano chiaro: la Lega sta fagocitando a poco a poco il M5s, i cui voti di destra trasmigrano nella formazione politica di Matteo Salvini, mentre quelli di sinistra tornano all'ovile del Pd. Segui su affarItaliani.it

Lega boom... e si mangia il M5s Il Pd recupera - crolla Forza Italia Sondaggi : Salvini è ormai al 28 - 7% : I Sondaggi parlano chiaro: la Lega sta fagocitando a poco a poco il M5s, i cui voti di destra trasmigrano nella formazione politica di Matteo Salvini, mentre quelli di sinistra tornano all'ovile del Pd. Segui su affarItaliani.it

Forza Italia e Lega si ricompattano sui migranti : "Linea dura" : Terminato il doloroso capitolo Aquarius, il ministro dell'Interno Matteo Salvini mette nel mirino altre due ong tedesche che operano...

Migranti : Maullu (Fi) - Forza Italia è per la linea dura : Milano, 16 giu. (AdnKronos) – “In materia di immigrazione, Forza Italia è per la linea dura, su questo non vi è alcun dubbio. Una linea dura contro le Ong, contro i trafficanti di esseri umani, contro gli sbarchi incontrollati di immigrati irregolari sulle nostre coste”. Lo afferma Stefano Maullu, europarlamentare azzurro che aggiunge: “L’approccio del ministro Salvini è sicuramente servito per lanciare un messaggio ...

Migranti : Maullu (Fi) - Forza Italia è per la linea dura : Milano, 16 giu. (AdnKronos) – “In materia di immigrazione, Forza Italia è per la linea dura, su questo non vi è alcun dubbio. Una linea dura contro le Ong, contro i trafficanti di esseri umani, contro gli sbarchi incontrollati di immigrati irregolari sulle nostre coste”. Lo afferma Stefano Maullu, europarlamentare azzurro che aggiunge: “L’approccio del ministro Salvini è sicuramente servito per lanciare un messaggio ...

'Se Forza Italia si prende la Vigilanza - allora è tornato il Nazareno'. L'ira di Rampelli : 'E dove sta scritto?'. Fabio Rampelli risponde con impeto, come è suo solito. E quasi s'indispettisce se gli si riportano le obiezioni dei vari esponenti di peso di Forza Italia, i quali ribadiscono ...

"Se Forza Italia si prende la Vigilanza - allora è tornato il Nazareno". L'ira di Rampelli : "E dove sta scritto?". Fabio Rampelli risponde con impeto, come è suo solito. E quasi s'indispettisce se gli si riportano le obiezioni dei vari esponenti di peso di Forza Italia, i quali ribadiscono che le presidenze della due commissioni parlamentari di Vigilanza, quella della Rai e quella del Copa

Sondaggio Youtrend - punito il centrodestra : vola la Lega - crolla Forza Italia - convince il governo : Cresce a livello esponenziale la Lega , cala di poco il Movimento 5 stelle e crolla Forza Italia . Lorenzo Pregliasco , di Youtrend , ha presentato in diretta a Omnibus su La7 la supermedia dei ...

Stadio della Roma - la “lista” di Parnasi : soldi a Forza Italia - Pd e Leu. “Domani vedo i Cinque Stelle - pago pure a loro” : Una cena con Luca Lanzalone e Giancarlo Giorgetti, neo sottosegretario della Lega e in odore di premiership per tanti giorni. Una “lista” di politici – locali e non – saldati e da saldare, finanziamenti anche di piccole entità che gli inquirenti non specificano siano leciti o illeciti. Un lavoro fattivo, sia economico che comunicativo, per Roberta Lombardi candidata M5S alla Regione Lazio “che magari non vince ma ci può essere utile sul ...

Ettore Romoli è morto/ Lutto nel mondo della politica - Berlusconi : "Forza Italia perde grande dirigente" : Ettore Romoli è morto, il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia-Giulia aveva 80 anni: Silvio Berlusconi, "Forza Italia perde uno dei migliori dirigenti"(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 10:13:00 GMT)

Copasir e Vigilanza Rai - il Pd pronto alla guerra. Incontro con Forza Italia. Meloni : “Scandaloso - Berlusconi smentisca” : Il Pd è pronto a “scatenare un casino”, per usare le parole di un dirigente del partito sentito dall’agenzia LaPresse, se la maggioranza impedirà ai democratici di assumere la presidenza del Copasir, a beneficio di Fratelli d’Italia. Per questo ieri i capigruppo di Pd e Forza Italia si sono incontrati per definire un metodo in vista delle votazioni della prossima settimana, quando si comporranno le commissioni ...

Morto Ettore Romoli - presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e storico dirigente di Forza Italia : È Morto all’età di 80 anni l’ex parlamentare ed ex sindaco di Gorizia Ettore Romoli, eletto il 22 maggio scorso come presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia. Romoli, nato a Firenze il 9 aprile 1938, aveva contribuito a fondare Forza Italia, di cui negli anni era stato consigliere nazionale e coordinatore regionale. Con il partito di Silvio Berlusconi era stato eletto al Senato nel 1994 e alla Camera nel 2001, oltre ad ...

'Credo negli ideali di Forza Italia e rispondo a chi mi ha eletto' : ... giustizia e solidarietà concretamente operando a difesa del primato della persona in ogni sua espressione, per lo sviluppo di una moderna economia di mercato e per una corretta applicazione del ...