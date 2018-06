Forte terremoto in Giappone | vicino Osaka | 3 morti e un centinaio di feriti | voli

Giappone - Forte scossa di terremoto avvertita vicino a Osaka : Secondo i dati del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma è avvenuto alle 7:58 ora locale , 00:58 in Italia, con ipocentro a circa 15 km di profondità ed epicentro a Takatsuki. Secondo i media ...

Giappone - Forte scossa di terremoto vicino a Osaka : almeno tre morti : Giappone, forte scossa di terremoto vicino a Osaka: almeno tre morti Giappone, forte scossa di terremoto vicino a Osaka: almeno tre morti Continua a leggere L'articolo Giappone, forte scossa di terremoto vicino a Osaka: almeno tre morti proviene da NewsGo.

Giappone - Forte scossa di terremotoa Osaka : 3 morti - oltre 200 feriti : scossa di magnitudo 6.1. Il bilancio provvisorio è di 3 morti e più di 200 feriti. Una bambina di nove anni schiacciata dal crollo di un muro di cemento della sua scuola

Giappone - Forte scossa di terremotoa Osaka : 3 morti - oltre 40 feriti : scossa di magnitudo 6.1. Il bilancio provvisorio è di 3 morti e più di 40 feriti. Una bambina di nove anni schiacciata dal crollo di un muro di cemento della sua scuola

Giappone - Forte scossa di terremotoa Osaka : 3 morti - 41 feriti : scossa di magnitudo di 6.1. Il bilancio provvisorio è di 3 morti e 41 feriti. Una bambina di nove anni schiacciata dal crollo di un muro perimetrale

Hawaii : nuova esplosione e Forte terremoto in cima al vulcano Kilauea : Un’altra piccola esplosione si è verificata in cima al vulcano Kilauea, sulla Grande Isola delle Hawaii, seguita da un terremoto di magnitudo 5.3. La scossa è avvenuta alle 3:19 del mattino (ora locale) ad una profondità di 0,5 km, con l’ipocentro a 6,1 km di distanza dal vulcano, secondo il Servizio Geologico Statunitense. Non sono stati riportati feriti gravi, né la minaccia di tsunami. L’esplosione in cima ha prodotto un pennacchio di cenere ...

Terremoto - Forte scossa in Islanda : epicentro sul vulcano Bardabunga [MAPPE e DATI] : 1/4 ...

Hawaii - Forte terremoto scuote l’isola : scatta la minaccia tsunami? : Un altro forte terremoto ha scosso la Grande Isola delle Hawaii in seguito all’ennesima eruzione esplosiva in cima al vulcano Kilauea. La magnitudo è stata di 5.3. Non è chiaro quanto grande sia il pennacchio di cenere generato, ma le autorità parlano di una piccola esplosione. Le comunità vicine potrebbero essere ricoperte dalla cenere. Fortunatamente, la scossa non è stata abbastanza violenta da innescare uno tsunami. L’evento si è verificato ...

Hawaii - Forte esplosione in cima al vulcano Kilauea : terremoto di magnitudo 5.4 scuote l’isola [GALLERY] : 1/9 Credit: USGS ...

Terremoto : Forte scossa alle Hawaii [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Vulcano Kilauea : Forte terremoto scuote le Hawaii - record di 500 scosse in un solo giorno per l’isola : Un terremoto di magnitudo 5.5 ha scosso la Grande Isola delle Hawaii nella notte italiana. Non è stata emanata alcuna allerta tsunami per la scossa, che è stata tra le più forti dei recenti terremoti avvertiti sull’isola. La scossa si è verificata vicino al Vulcano Kilauea e ha generato una nube di cenere di quasi 2,5 km di altezza. Weston Thelen, del Servizio Geologico statunitense (USGS), ha spiegato: “Quello che sta succedendo qui è ...

Terremoto : Forte scossa in Indonesia [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto : Forte scossa in Indonesia - epicentro nell’Oceano Indiano [MAPPE e DATI] : 1/4 ...

Nuova scossa di terremoto nel Centro Italia - Fortemente avvertita fino ad Ancona Video : Una Nuova scossa di terremoto ha colpito il Centro Italia, dopo qualche giorno in cui sembrava che lo sciame si fosse acquietato nella zona fra Muccia, Pieve Torina e Camerino. Secondo i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma avrebbe avuto una magnitudo pari a 3.9 della scala Richter, e si sarebbe verificato precisamente alle 10:49 ora Italiana, sorprendendo gran parte della popolazione mentre era a lavoro o a ...