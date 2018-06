Flat tax già ad agosto | la Lega spinge verso la rivoluzione fiscale

Salvini : 'aiuteremo i migranti in Africa. Renzi : 'sei un bullo. Dove sono finiti Flat tax e Fornero' : Il ministro dell'Interno: impegno del governo in Africa, e dopo aver diminuito gli sbarchi aumento delle espulsioni. L'ex segretario Pd attacca: 'M5s corrente padana, sostanzialmente a rimorchio' -

La Flat tax proposta da Salvini non piace al PD : Matteo Salvini spinge sull'acceleratore per la Flat tax. Il leader del Carroccio vorrebbe inserire questo argomento tra i primi provvedimenti su cui lavorare. Il cavallo di battaglia del centrodestra unito che si era presentato alle elezioni di marzo viene così portato avanti dalla Lega in accordo con il nuovo partner politico [VIDEO], cioè il M5S. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha accettato di farsi portavoce di questa tematica ...

Garavaglia : 'Flat tax per le imprese entro agosto' : Il vice Ministro dell'economia specifica che si tratterà dell'aliquota per le piccole imprese.'Sterlizzeremo l'iva' dice in modo da avviare la pace fiscale. La revisione della legge Fornero nella prossima legge di bilancio ...

Bonus Diesel - il governo valuta lo stop agli incentivi : in un solo colpo guerra allo smog e 5 miliardi in più per la Flat tax : Il ministero dell’Ambiente ha messo nel mirino il Bonus Diesel, per riuscire in un colpo solo a coprire parte dei costi della flat tax e cominciare la guerra allo smog cara al M5s. Il gasolio gode infatti di uno sconto fiscale rispetto alla benzina: ecco perché il prezzo alla pompa è inferiore. Riallineare le accise con la benzina porterebbe in cassa 5 miliardi di euro l’anno. E servirebbe anche a rispettare l’obiettivo della “progressiva ...

Il governo accelera sul fisco Assaggio di Flat tax ad agosto : Confermata quindi l'intenzione del governo di dare subito un segnale sull'economia con un provvedimento, un decreto legge che vedrà la luce a metà luglio, con misure per favorire lo sviluppo. Quindi ...

Garavaglia - Mef - : 'Stiamo lavorando sulla Flat tax'. A sorpresa entrano in gioco anche le partite Iva : Lo ha annunciato il sottosegretario all'Economia, Massimo Garavaglia : "Stiamo già lavorando e mi auguro che da agosto potremo iniziare a fare qualcosa in tema di pace fiscale e allargare i modelli ...

Flat tax : per le simulazioni è quasi addio alle detrazioni : Il Governo Conte, ottenuta la fiducia dalla Camera dei Deputati e dal Senato può ora entrare nel pieno delle funzioni. C'è una certa ansia di vedere all'opera il nuovo esecutivo perché si ha contezza del fatto che l'Italia si appresta a vivere una fase cruciale della sua storia sotto molteplici aspetti. A partire dal fatto che a guidare il paese ci saranno forze politiche nuove Movimento Cinque Stelle o altre la Lega che non avevano mai ...

Flat tax di M5S e Lega : ecco come cambiano le cose e a chi conviene - gli esempi : In attesa che finalmente possa essere dipanata la matassa relativa al nuovo Governo in maniera definitiva, è il momento in cui si prova a capire quali possono essere i punti di accordo di un programma di un esecutivo che mettera' insieme due forze che, almeno in campagna elettorale, risultavano avversarie. Tra i punti su cui sembra destinata ad esserci convergenza di idee c’è la Flat Tax. In questi casi si sprecano fiumi di inchiostro ...

Governo M5s-Lega ultime notizie/ Il viceministro dell’Economia - Garavaglia : “Flat tax forse già ad agosto” : Governo M5s-Lega ultime notizie, prime grane per l'esecutivo: dal caso Stadio della Roma alla tensione con la Francia sul tema immigrazione, Salvini chiaro "chiudiamo i porti"(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 21:34:00 GMT)

Garavaglia : Flat tax - possibile avvio già da agosto. Anche per la pace fiscale : Adesione all'euro L'appartenza all'euro "non è mai stata in discussione" ha inoltre ribadito il sottosegretario all'Economia. Tetto contante Garavaglia ha parlato Anche dell'eliminazione del tetto al ...

Flat tax - Garavaglia : “Possibile già ad agosto anche per partite Iva. Lavoriamo su pace fiscale - ma non sarà un condono” : La Flat tax a partire da agosto, anche per le partite Iva. È quanto si auspica il viceministro all’Economia Massimo Garavaglia: “Mi auguro che da agosto potremo iniziare a fare qualcosa per allargare i modelli di sistemi forfettari per le imprese, con fatturati ridotti, anche con una Flat tax per le partite Iva”, ha detto l’esponente leghista a L’intervista di Maria Latella su Skytg24. Un tema per il quale il nuovo ...