Famiglie senz’auto | lettera aperta ai ministri Costa e Toninelli

(Di lunedì 18 giugno 2018) Circa 7 anni fa un’auto invase la nostra carreggiata e distrusse la nostra vettura: io, mio marito e i bambini ci salvammo per miracolo. Da allora abbiamo deciso di non ricomprarla. Giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, le nostre motivazioni si sono rafforzate e approfondite. Ci siamo organizzati, abbiamo conosciuto tante altresenz’auto, creato una rete e la nostra scelta di vita è diventato impegno civile e politico. Sabato scorso il primo raduno dellesenz’auto, e oggi unaaiper chiedere più mobilità sostenibile e incentivi per chi sceglie questa vita. Gentilissimi ministro dell’Ambiente Sergioe ministro dei Trasporti Danilo, ci presentiamo: siamoche dal Nord al Sud dell’Italia hanno scelto (o stanno cercando) di fare a meno dell’auto, per motivazioni etiche, ...