F1 | GP Francia 2018 | programma | orari e tv Il calendario del fine settimana a Le

Rugby - Mondiali Under 20 Francia 2018 : transalpini profeti in Patria - Italia all’ottavo posto : Giornata di verdetti in Francia ai Mondiali Under 20 di Rugby: il titolo iridato di categoria, per la prima volta nella storia va alla Francia, che nella finalissima stende per 33-25 l’Inghilterra. Terzo posto al Sudafrica, che nella ripresa rimonta e batte 40-30 la Nuova Zelanda. Al quinto posto l’Australia, che batte anche l’Argentina per 41-17. Il settimo posto è del Galles, che supera l’Italia per 34-17: agli ...

Medagliere scherma 2018 : la classifica aggiornata. Russia al comando - Italia terza scavalcata dalla Francia : A Novi Sad (Serbia) si stanno disputando gli Europei 2018 di scherma. La Russia si è portata in testa al Medagliere dopo la prima giornata dove ha vinto entrambi gli ori nel fioretto maschile e nella sciabola femminile. L’Italia insegue con un argento e un bronzo conquistati nell’arma dolce maschile grazie a Garozzo e Avola. Medagliere EUROPEI scherma ...

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : il Belgio domina a Sopot - Francia e USA sul podio. Italia soltanto settima : Il Belgio fa la voce grossa a Sopot, in Polonia, e si aggiudica la quarta tappa della prima divisione europea della FEI Nations Cup 2018, ponendo una seria ipoteca anche sulla qualificazione alla finale di Barcellona. Ma a patire per ora è l’Italia, che non va oltre il settimo posto e pregiudica almeno in parte le chance di accedere all’ultimo atto della competizione. Il Belgio è riuscito a chiudere la sua prova con 13 penalità ...

Mondiali Russia 2018 - niente da fare per Pogba : per la FIFA è autogol di Behich il 2-1 di Francia-Australia : La FIFA ha deciso di non assegnare il gol a Pogba, il 2-1 di Francia-Australia è stato giudicato come autorete di Behich La FIFA non ha assegnato a Paul Pogba la paternità del gol che ha permesso alla Francia di battere per 2-1 l’Australia nel match di esordio ai Mondiali di Russia dei transalpini. Il gol realizzato all’81’, con la palla deviata da un giocatore australiano finita sulla traversa e poi rimbalzata oltre la linea ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : dominio Nuova Zelanda con la Francia - super Irlanda : Non solo l’eccezionale successo timbrato Italia con il Giappone, sono andati in scena oggi, sabato 16 giugno, tanti Test Match importanti per questo giugno 2018. Andiamo a riepilogarli. Nuova Zelanda-Francia 26-13 Chiudono la serie gli All Blacks, secondo successo in due partite con i transalpini. Partita decisa sin dai primi minuti: partono Nuovamente forte gli uomini di Jacques Brunel, ma al 12′ Benjamin Fall viene espulso a causa ...

Mondiale 2018 - la Francia vince all'esordio : Australia ko 2-1. Pari Argentina : La Francia di Didier Deschamps non è brillante all'esordio contro l'Australia del ct van Marwijk .ma alla fine riesce a vincere la partita d'esordio. Finisce 2-1 per i Galletti alla Kazan Arena frutto delle reti di Antoine Griezmann, su rigore al 58', e di Pogba al minuto 81'. Di Jedinak, al 63', il gol del momentaneo pareggio dell'Australia. La partita è stata equilibrata con la Francia che è sembrata un po' troppo imballata soprattutto nel ...

VIDEO Francia-Australia 2-1 - highlights Mondiali 2018. Successo sofferto dei transalpini : La Francia ha aperto con una vittoria il suo Mondiale di calcio, superando per 2-1 una buona Australia. Un Successo sofferto per i transalpini, maturato solo nel finale grazie ad un guizzo di Pogba, con la “goal-line technology” che ha convalidato la rete dell’ex-centrocampista della Juventus. IL VIDEO E GLI highlights DI Francia-Australia 2-1 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

