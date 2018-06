Etiopia-Eritrea | venti di pace | ora l' Italia giochi il suo ruolo

Etiopia pronta alla pace con l'Eritrea dopo 20 anni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

L'Etiopia ha annunciato che accetterà tutti i termini dell'accordo di pace firmato con l'Eritrea nel 2000 : L'Etiopia ha annunciato che accetterà completamente i termini di un accordo di pace firmato con l'Etiopia nel 2000: fino a questo momento il paese non aveva mai acconsentito a riconoscere i confini con l'Eritrea tracciati dalla commissione che aveva lavorato