Elezioni in Colombia | vince il candidato di centrodestra Ivan Duque

Elezioni Colombia : centrodestra avanti : 23.48 I primi risultati del ballottaggio delle Elezioni presidenziali in Colombia indicano un vantaggio del candidato del centrodestra Ivan Duque, delfino dell' ex presidente Alvaro Uribe e contrario agli accordi di pace con le Farc. Dopo lo scrutini del 22% dei seggi, Duque è avanti con il 18% rispetto all'ex guerrigliero Gustavo Petro, candidato del centrosinistra. L'affluenza in questo secondo turno è stata del 10% in meno rispetto al ...