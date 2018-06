Dietro le quinte | l’energia

Dietro LE QUINTE/ Il governo Conte rischia di finire come Berlusconi nel '94 : Il governo guidato da Giuseppe Conte è come un aereo in fase di decollo. La più delicata. Ci sono tre fronti aperti infatti che potrebbero mettere a rischio l'esecutivo. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 06:00:00 GMT)governo & INCHIESTE/ I migranti proteggono Salvini dai pm (che affossano Di Maio), di A. FannaSPILLO/ Davigo vs "colletti bianchi": M5s, il primo amore (le manette) non si scorda mai…, di M. Ferrario

Dream Makers - Dietro le quinte e dentro la cassaforte dei grandi film del cinema italiano : dietro le quinte, e dentro la cassaforte, dei grandi film del cinema italiano. Angelo Rizzoli, Franco Cristaldi, Carlo Ponti, Alfredo Bini, Italo Zingarelli e un altro nutrito manipolo di produttori di memorabili titoli degli anni cinquanta, sessanta, settanta, saranno i protagonisti indiscussi della mostra fotografica Dream Makers che dal 22 giugno al 15 settembre 2018 sarà visitabile a Sala Borsa in Piazza del Nettuno a Bologna. ...

Vladimir Luxuria - insulti Dietro le quinte in Rai : "C'è quel fr****" : "Oddio ce sta pure Luxuria, quella che se crede donna, quella che dice che vuole rappresentare le donne. Ahò ma io mica me posso senti' rappresentata da quel froc..ne". A raccontare quanto le sarebbe...

Libri : ‘A spasso per Montecitorio’ - il Dietro le quinte della Camera (2) : (AdnKronos) – In primis la cerimonia del Ventaglio, che debutta nel 1893 con il presidente Giuseppe Zanardelli e che si svolge ogni anno tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto, prima della chiusura dei lavori parlamentari in vista delle vacanze estive. Oltre a curiosità sulle, a volte strane, abitudini dei politici, il libro offre molte informazioni utili, spiegando ad esempio cosa deve fare un cittadino per assistere a una ...

Libri : ‘A spasso per Montecitorio’ - il Dietro le quinte della Camera : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – Aneddoti, abitudini, personaggi, ma anche informazioni utili, per conoscere meglio il ‘palazzo’, negli aspetti già noti, ma anche e soprattutto dietro le quinte. Si intitola ‘A spasso per Montecitorio’, il libro di Alberto Ciapparoni, da sedici anni cronista parlamentare di Rtl 102.5, edito da Mursia, che accompagna il lettore nei corridoi, nei vicoli e nelle sale della Camera, abitata ...

Dietro le quinte della Lotus 96T per Indianapolis : Tutti abbiamo ben presente la vettura Indycar 637 fatta preparare da Enzo Ferrari a Gustav Brunner per il 1986. Si diceva che Ferrari volesse provare a vincere Indianapolis, ma in realtà era tutta una mossa politica per ottenere un cambio regolamentare di motori in F1. Tu non mi cambi il regolamento? E io ti faccio […] L'articolo Dietro le quinte della Lotus 96T per Indianapolis sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Un video Dietro le quinte di MXGP PRO con Toni Cairoli - Tim Gajser e Gautier Paulin : È appena stato pubblicato un dietro le quinte esclusivo del team di sviluppo di MXGP PRO con Tony Cairoli, Tim Gajser e Gautier Paulin in visita agli studi di Milestone. Un'occasione per scoprire come diventare un atleta MXGP professionista e tutti i trucchi del mestiere direttamente dai piloti.MXGP PRO non viene definito da Milestone come un capitolo completamente nuovo ma come un titolo pensato per rispondere alle richieste dei giocatori più ...

Dietro LE QUINTE/ Fiducia al governo Conte - il gioco di poltrone spacca la Lega : Oggi il governo Conte va in aula al Senato per la Fiducia. Anche per il Salvimaio la partenza della legislatura è Legata a nomi, poltrone, equilibri, manuale Cencelli. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 06:00:00 GMT)governo Conte/ I patti e le mosse per sostituire una sinistra che non c'è più, di G. SapelliSPILLO/ Contrordine del Financial Times: il problema non siamo noi ma la Ue, di N. Berti

MotoGP - GP Mugello : lo spettacolo del Gran Premio d'Italia Dietro le quinte LIVE : C'è tutto un mondo dietro al paddock che aspetta di essere svelato. Noi siamo qui per questo! E nel caso ci dovessimo perdere qualcosa, pensateci voi a mandare i vostri video e le vostre foto a #...

Barbara D'Urso preoccupata per il figlio : ecco cos'è successo Dietro le quinte Video : Colpo di scena oggi nel corso della diretta [Video]di Domenica Live trasmessa su Canale 5 dove abbiamo visto che ad un certo punto della trasmissione la conduttrice Barbara D'Urso ha chiesto scusa agli spettatori che in quel momento la stavano seguendo da casa in diretta, dicendo che dietro le quinte aveva ricevuto una notizia tremenda che riguardava uno dei suoi due figli che l'aveva sconvolta. ecco cos'è successo in diretta a Barbara D'Urso ...

Dietro LE QUINTE/ Fra spread e crack bancari : quella telefonata di Draghi al Colle... : Sergio Mattarella ha spiegato direttamente agli italiani il perché del suo no alla poltrona di ministro dell'Economia a Paolo Savona, evocando la tutela del risparmio. NICOLA BERTI(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 06:03:00 GMT)SPIEGEL vs ITALIA/ Il boomerang dell'ignoranza Made in Germany, di R. IannuzziATTENTI ALLA PATRIMONIALE/ La tassa telecomandata da Usa, Francia e Germania, di C. Foster

Mariana Falace aggredita da Patrizia Bonetti e Aida Dietro le quinte : Aida Nizar e Patrizia hanno aggredito Mariana Falace dietro le quinte Mariana Falace continua a essere una delle ex concorrenti della quindicesima edizione del Grande Fratello molto discussa. Nella Casa più spiata d’Italia, infatti, si è mostrata spesso e volentieri mezza nuda e i suoi compagni d’avventura non hanno visto di buon occhio questo comportamento. La modella 24enne è al centro del gossip anche per il presunto bacio con ...

Solo : A Star Wars Story - una clip esclusiva dal Dietro le quinte : Dopo l’anteprima a Cannes, arriverà anche in Italia il 23 maggio Solo: A Star War Story. Il film spin-off dedicato agli anni giovanili dell’avventuriero stellare Han Solo è molto atteso non Solo per la sua storia originale ma anche per le ambientazioni che ripiomberanno nelle atmosfere più classiche di Guerre Stellari. Ecco quindi che qui sopra è disponibile in esclusiva una clip che illustra gli aspetti salienti di tutto il lavoro ...