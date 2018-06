Cyberpunk 2077 tornerà protagonista alla Gamescom

Cyberpunk 2077 : su che PC girava la demo mostrata all'E3 2018? : Abbiamo tutti visto il trailer di Cyberpunk 2077 all'E3 2018, mentre i giornalisti hanno potuto assistere ad una demo a porte chiuse del gioco, nella quale sono state giocate alcune missioni dell'atteso RPG.Ebbene come possiamo apprendere da DSOgaming, sono state confermate le specifiche tecniche del PC su cui girava la demo mostrata all'E3. La demo era in esecuzione su un Intel i7-8700K con 32 GB di RAM e una NVIDIA GeForce GTX1080Ti.Purtroppo ...

Cyberpunk 2077 : Nuovi dettagli in Anteprima : Nel corso dell‘E3 2108 c’è chi ha avuto modo di provare in Anteprima Cyberpunk 2077, diffondendo sulla rete Nuovi dettagli che vogliamo condividere con voi, ricordandovi che il titolo non ha ancora una finestra di lancio ma arriverà su PC, PS4 e Xbox One. Nuovi dettagli in Anteprima per Cyberpunk 2077 Di seguito tutte le nuove informazioni trapelate: Il gioco sarà un RPG shooter in prima persona ...

Cyberpunk 2077 : nel corso del gioco sarà necessario ricorrere alla violenza : Cyberpunk 2077 sarà un RPG a tutti gli effetti e porrà nelle mani del giocatore tantissime scelte, con molte di queste che riguarderanno l'approccio da adottare per sbrogliare le situazioni di cui saremo protagonisti nel gioco.Molto spesso infatti dovremo scegliere se utilizzare la violenza e il combattimento o un approccio più pacifico nel corso delle missioni, ma come ha potuto rivelare Patrick Mills, quest designer di Cyberpunk 2077, non sarà ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED "mira" a PS4 - Xbox One e PC : Il recente trailer di Cyberpunk 2077 ha entusiasmato tantissimi giocatori (altri invece sono preoccupati per l'impostazione in prima persona), ma l'ovvia domanda che dovremmo porci è se l'attesissimo titolo sta arrivando sull'attuale generazione di hardware. Dopo tutto, l'E3 2018 ha visto Bethesda annunciare The Elder Scrolls 6, che dovrebbe, appunto, arrivare sulla prossima generazione di console. Quindi, la domanda è: CD Projekt RED potrebbe ...

CD Projekt spiega la scelta della visuale in prima persona per Cyberpunk 2077 : All'E3 2018 CD Projekt è stata tra i protagonisti assoluti con il suo Cyberpunk 2077, il prossimo attesissimo gioco open world di fantascienza del quale vi abbiamo offerto la nostra anteprima. Come saprete, è emersa una rivelazione importante: Cyberpunk è un gioco di ruolo in prima persona.Non tutti, a quanto pare, sono elettrizzati da questa notizia. The Witcher 3, il precedente gioco di CD Projekt, era ovviamente un'avventura in terza persona. ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED difende la scelta del gameplay in prima persona : Cyberpunk 2077 sarà un action GDR con meccaniche da FPS, il gioco avrà dunque visuale in prima persona e come riporta Segmentnext moltissimi fan dello studio non hanno preso bene tale decisione. Facebook e Twitter sono infatti esplosi di commenti di diniego e critica verso tale scelta, sono in molto coloro i quli avrebbero preferito una visuale in terza persona per il gameplay di Cyberpunk 2077, e adesso lo studio polacco CD Projekt RED è ...

Valanga di dettagli per Cyberpunk 2077 : è un RPG in prima persona - prime immagini : Sono stati svelati nuovi dettagli su Cyberpunk 2077 durante l’E3 di Los Angeles. Il nuovo titolo di CD Projekt RED ha anche un trailer ufficiale mostrato sul palco di Microsoft proprio a Los Angeles, una vera e propria sorpresa. Nuovi dettagli sono stati svelati da diversi siti specializzati che hanno potuto provare una demo gameplay a porte chiuse. Sì, Cyberpunk 2077 sarà in prima persona CD Projekt RED ha descritto Cyberpunk 2077 come un ...

Cyberpunk 2077 : in futuro potrebbe arrivare una modalità multiplayer - ma il gioco uscirà come esperienza single player : Cyberpunk 2077 è realtà e si è mostrato con un incredibile trailer in occasione dell'E3 2018. In seguito, gli sviluppatori hanno condiviso parecchie informazioni sull'atteso gioco e, tra i vari dettagli emersi, si confermava il titolo come un'esperienza per giocatore singolo.Sicuramente, alla sua uscita, Cyberpunk 2077 sarà un gioco single player, ma in futuro le cose potrebbero cambiare con il possibile arrivo di una modalità multiplayer.Questo ...

I nuovi spettacolari artwork di Cyberpunk 2077 ci trasportano nella pericolosa Night City : Uno dei titoli più attesi dell'E3 2018? Indubbiamente Cyberpunk 2077, un progetto che già di per sé è estremamente interessante ma che essendo la nuova opera dei creatori di The Witcher 3 non può che attirare ancora di più l'attenzione di critica e giocatori. CD Projekt RED si trova alle prese con una sfida non da poco e con un titolo profondamente diverso rispetto alle avventure del buon Geralt di Rivia.Il progetto è protagonista assoluto di ...

E3 2018 : Cyberpunk 2077 - anteprima : Cyberpunk 2077 è uno dei migliori casi di public relation degli ultimi tempi. Del videogame s'è visto finora poco o nulla in questi anni, giusto un trailer in computer grafica, eppure nel raccogliere le informazioni relative al prossimo gioco di CD Projekt ci si accorge di come, dichiarazione dopo dichiarazione, indiscrezione dopo indiscrezione, vi sia già una fitta letteratura in proposito.Molte delle informazioni che seguono sono state desunte ...

E3 2018 : Cyberpunk 2077 sarà un RPG in prima persona con alcuni elementi sparatutto - i giocatori vestiranno i panni di V - confermate "dozzine di ore di gioco" e molto altro : Dopo la rivelazione all'E3 2018 attraverso uno splendido trailer, CD Projekt Red ha condiviso altre informazioni succose su Cyberpunk 2077, alcune delle quali ve le abbiamo già riportate in un nostro articolo.Come segnala Dualshockers, impariamo a conoscere il protagonista V, che i giocatori possono personalizzare come vogliono, alcune informazioni sulla storia e molto sul gameplay, che sarà in prima persona. Detto questo, gli sviluppatori sono ...

E3 2018 : Cyberpunk 2077 è un action-RPG in prima persona che incontra un FPS e che permette di guidare diversi veicoli : Dopo il nuovo trailer mostrato durante la conferenza Xbox, CD Projekt RED ha deciso di condividere le primissime informazioni ufficiali riguardanti Cyberpunk 2077 attraverso un comunicato stampa. Ecco quanto rivelato dalla software house polacca:Cyberpunk 2077 è un GDR open world basato sulla narrativa ambientato nell'universo del gioco di ruolo cartaceo divenuto cult: Cyberpunk 2020.Il gioco racconta la storia di V, Cyberpunk in ascesa a Night ...

Cyberpunk 2077 : Numerosi dettagli in Anteprima : Durante la conferenza E3 2018 di Microsoft, abbiamo avuto modo di vedere il primo Trailer di Cyberpunk 2077 a distanza di anni dall’annuncio. Quest’oggi ci giungono delle informazioni in Anteprima che vogliamo condividere con voi. Cyberpunk 2077: Nuovi dettagli in Anteprima Di seguito vi riportiamo tutte le nuove informazioni che ci sono giunte: Cyberpunk 2077 è un RPG in prima persona, giocabile dunque con visuale in ...

E3 2018 : il trailer di Cyberpunk 2077 nasconde una lettera segreta del team di CD Projekt Red : Come ormai saprete, nel corso della conferenza E3 2018 di Microsoft CD Projekt Red ha finalmente svelato il suo attesissimo Cyberpunk 2077 in uno splendido trailer che, a quanto pare, conteneva un messaggio scritto dal team di sviluppo per i fan.Qui sotto potete leggere la lettera riportata da Eurogamer.net:"Sono passati più di 2077 giorni da quando abbiamo annunciato il nostro piano per lo sviluppo di Cyberpunk 2077. Abbiamo rilasciato un ...