Corsico | ucciso in strada Fermato confessa | molestava mia fidanzata

Uomo ucciso a Corsico in strada a colpi di pistola : due arresti - : Un 47enne italiano ha confessato l'omicidio davanti al pm. All'origine del delitto, ci sarebbero state ripetute molestie da parte della vittima alla sua fidanzata. La donna è stata a sua volta fermata,...

Un 47enne italiano ha confessato l'omicidio davanti al pm. All'origine del delitto, ci sarebbero state ripetute molestie da parte della vittima alla sua fidanzata. La donna è stata a sua volta fermata, per favoreggiamento, detenzione di arma

ucciso in mezza alla strada con dieci colpi di pistola, sei alla testa e quattro al petto, esplosi a distanza ravvicinata. L'omicidio del senegalese Assane Diallo, 54 anni, trovato morto nella tarda serata di sabato in via delle Querce a Corsico, nel Milanese, ha tutte le caratteristiche di un'esecuzione. Gli investigatori al momento non escludono nessuna ipotesi e tra queste anche la pista di un crimine a sfondo razziale

L'omicidio è avvenuto nella tarda serata del 16 giugno, nell'hinterland milanese. La vittima è un 54enne di origini senegalesi. Nessuna ipotesi esclusa dagli investigatori. La Moglie denuncia il movente razziale

Corsico - uomo ucciso in strada : sei colpi di pistola alla testa : Corsico, uomo ucciso in strada: sei colpi di pistola alla testa L'omicidio è avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 giugno, nell'hinterland milanese. La vittima è un 54enne di origini senegalesi. Nessuna ipotesi esclusa dagli investigatori Parole chiave: ...

Corsico - uomo ucciso in strada : sei colpi di pistola alla testa | : L'omicidio è avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 giugno, nell'hinterland milanese. La vittima è un 54enne di origini senegalesi. Nessuna ipotesi esclusa dagli investigatori

