Comune di Torino | al via bando per cessione quote SAGAT

Droni : protocollo intesa tra Enac e Comune Torino (2) : (AdnKronos) - L’accordo prevede, inoltre, che l’Enac favorisca le esigenze del Comune di Torino di monitoraggio del territorio agevolando l’utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto, anche mediante l’identificazione concordata di specifiche aree definite ad hoc come idonee a sperimentazioni da p

Droni : protocollo intesa tra Enac e Comune Torino : Roma, 6 giu. (AdnKronos) - L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) e la Città di Torino hanno firmato ieri un protocollo d’intesa relativo allo sviluppo del settore degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto, i cosiddetti Droni, nel campo dell’innovazione dei servizi e come nuove opportunità di lav

Il Comune di Torino vieta l’alcol da asporto dal tramonto all’alba : Il regolamento verrà votato nei prossimi giorni dal Consiglio Comunale e sarà valido a partire dalle prossime settimane.Continua a leggere

Torino. Riforma delle tariffe voluta da Comune e Gtt : Si va verso la Riforma delle tariffe voluta dal Comune di Torino e da Gtt. La Riforma entrerà in vigore a

Figlio di due mamme registrato all'anagrafe al Comune di Torino. Primo caso in Italia : Il Comune di Torino ha registrato oggi, nell'anagrafe cittadina, il Figlio di due mamme nato nel nostro Paese. Si tratta del Primo riconoscimento alla nascita di un bimbo di una coppia omogenitoriale. ...

Torino - lettera del Comune ai genitori No Vax : “Vaccinate i vostri figli o niente scuola” : Il comune di Torino ha spedito 250 lettere ad altrettante famiglie che non hanno ancora rispettato l'obbligo vaccinale per i figli.Continua a leggere

Torino - il Comune scrive ai genitori no vax : "Niente scuola per i vostri figli" : Coinvolti 250 bambini delle materne gestite da Palazzo Civico: dieci giorni per mettersi in regola, poi scatterà il blocco

