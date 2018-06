Come cancellare cronologia siti visitati

Come cancellare messaggi Instagram : Pur essendo un social network focalizzato su foto e video, Instagram permette comunque di scrivere e comunicare con gli atri utenti sfruttando le apposite sezioni. In questi casi, però, potrebbe capitare di sbagliare a scrivere un messaggio per i motivi più disparati. A tal proposito, vediamo Come eliminare i messaggi postati su Instagram o inviati tramite l’applicazione Direct. cancellare messaggi Instagram Instagram ci consente di ...

Come cancellare ricerche su Messenger : Facebook Messenger tiene traccia di tutte le ricerche che abbiamo effettuato all’interno dell’applicazione. Questo potrebbe essere un grosso problema, soprattutto se consideriamo il fatto che il nostro smartphone potrebbe capitare nelle mani di un malintenzionato. Fortunatamente, oltre a permetterci di eliminare i messaggi, l’applicazione ci consente di cancellare le ricerche effettuate. Indice cancellare le ricerche da ...

Come cancellare messaggi su Instagram : L’uso dei messaggi su Instagram sta sempre più prendendo piede negli ultimi tempi, grazie anche alla grande crescita di questo social. Certe volte, però, non vogliamo che altri leggano i messaggi che scambiamo in Direct, o semplicemente inviamo un messaggio per errore e vogliamo annullarne l’invio. Andiamo quindi a vedere Come cancellare messaggi su Instagram o annullarne l’invio. In questa guida andremo a vedere sia Come si fa ...

Borghi - Lega - : cancellare il debito con la Bce è possibile. Come fossero debiti tra familiari : Dico semplicemente che lo spread non può essere ostativo a un qualsiasi tipo di politica, tenuto presente che lo spread in questo momento è una creazione non dei mercati, ma di quello che vuol fare ...

Come cancellare cronologia Instagram : cancellare la cronologia Instagram è necessario se si vuole proteggere la propria privacy. Se volete mantenere all’oscuro le vostre ricerche Instagram, quindi al sicuro da occhi indiscreti, è bene eliminarle. Se per qualche motivo non volete far vedere cosa cercate, o anche se volete solamente mantenere la vostra privacy, siete capitati nell’articolo che fa per voi. In questa guida vi faremo vedere Come cancellare la cronologia ...

Come faccio a cancellare un album dall'iPhone : Ecco fatto! Ti faccio altresì notare che nelle impostazioni di iCloud è presente un'opzione relativa allo Streaming foto . Trattasi di un altro servizio reso disponibile da Apple che consente di ...

Come cancellare foto duplicate iPhone : L’avvento dei servizi cloud ha aumentato la possibilità di archiviare le foto senza intaccare la memoria interna del dispositivo. Basti pensare a Google foto e la sua archiviazione illimitata, sul quale abbiamo effettuato un video al riguardo. Tuttavia, è aumentata anche la possibilità di accumulare foto uguali nei vari servizi di cloud e nella memoria del nostro iPhone. Si tratta di un vero e proprio spreco di spazio prezioso, non ...