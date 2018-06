Colombia | elezioni | vince Duque con il 54% dei voti

Colombia : elezioni - Duque vince con il 54% dei voti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Elezioni in Colombia - vince il candidato di centrodestra Ivan Duque : Elezioni in Colombia, vince il candidato di centrodestra Ivan Duque Elezioni in Colombia, vince il candidato di centrodestra Ivan Duque Continua a leggere L'articolo Elezioni in Colombia, vince il candidato di centrodestra Ivan Duque proviene da NewsGo.

Elezioni Colombia : centrodestra avanti : 23.48 I primi risultati del ballottaggio delle Elezioni presidenziali in Colombia indicano un vantaggio del candidato del centrodestra Ivan Duque, delfino dell' ex presidente Alvaro Uribe e contrario agli accordi di pace con le Farc. Dopo lo scrutini del 22% dei seggi, Duque è avanti con il 18% rispetto all'ex guerrigliero Gustavo Petro, candidato del centrosinistra. L'affluenza in questo secondo turno è stata del 10% in meno rispetto al ...

Colombia alle elezioni : ballottaggio tra guerriglieri - incentivi e coca : Lo abbiamo appreso da lui, il più grande di tutti. Nei suoi Cent'anni di solitudine Gabriel Garcia Marquez ci ha insegnato a credere all'incredibile.

Elezioni in Colombia : il ballottaggio è inevitabile : La Colombia che si appresta a scegliere il suo nuovo presidente, dopo gli otto anni di Juan Manuel Santos, è un Paese divenuto, negli ultimi venti anni, la quarta economia dell'America latina. Bogotà,...

Colombia - risultati Elezioni Presidenziali/ Sarà ballottaggio il 17 giugno tra Duque e Petro : destra avanti : risultati Elezioni Presidenziali in Colombia: Sarà ballottaggio il 17 giugno prossimo tra Duque e Petro, con la destra in vantaggio contro il centrosinistra e la sx radicale. Il nodo FARC(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 11:00:00 GMT)