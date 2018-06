Calciomercato | la Juventus ' accelera' per Golovin

Calciomercato Juventus - occhi in Germania-Messico : si tenta il colpo : Calciomercato Juventus – La Juventus sta programmando al meglio la prossima stagione, un reparto che ha bisogno di innesti è sicuramente la difesa. Novità sul fronte terzini, si prova a riaprire la pista Darmian mentre è ancora ferma la trattativa per Cancelo, nelle ultime ore novità sul fronte centrali. Si sta seguendo con grande attenzione la gara dei Mondiali in Russia tra Germania e Messico, occhi su Jérôme Boateng, calciatore in ...

Milinkovic-Savic alla Juventus / Calciomercato - in campo al Mondiale : la sua valutazione aumenta? : Il papà di Sergej Milinkovic-Savic ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della possibilità che il figlio si trasferisca alla Juventus e ha detto che sarebbe la destinazione ideale(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 13:59:00 GMT)

Calciomercato Juventus - offerta al CSKA Mosca per Golovin [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – Un grande protagonista in questo inizio di Mondiali del 2018 è stato sicuramente il centrocampiste della Russia Golovin, esordio con il botto contro l’Arabia Saudita ed anche un gran gol. Come anticipato ieri da CalcioWeb sul calciatore ha messo gli occhi il Milan, Mirabelli e Gattuso in tribuna. Ma non è un mistero l’interesse anche della Juventus, nelle ultime ore è arrivata la prima offerta dei ...

Calciomercato - il Monaco irrompe su Mandragora : incontro con la Juventus : Non solo il Genoa, anche il Monaco è interessato a Rolando Mandragora. Il centrocampista classe '97 è valutato dalla Juventus non meno di 20 milioni di euro: se n'è parlato oggi, nel corso di un ...

Cavani alla Juventus? / Calciomercato - l'ex agente : "Lo vogliono - ma non possono permetterselo" : Cavani alla Juventus? Calciomercato, l'ex agente lo accosta ai bianconeri ma sottolinea anche come questi non abbiano le risorse economiche per riuscire a mettere a segno il colpo.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 19:15:00 GMT)

Calciomercato Juventus : punizioni - assist e talento : chi è Aleksandr Golovin - il mago della Siberia : Pallone sistemato con cura, rincorsa breve, traiettoria all'incrocio e braccia al cielo. E senza corsa a perdifiato per tutti gli angoli dello stadio. Sì, Aleksandr Golovin ha segnato il suo primo gol ...

Calciomercato Juventus - Luciano Moggi annuncia un doppio clamoroso colpo in entrata : Calciomercato Juventus – La Juventus fa sul serio, il club bianconero ha intenzione di regalare al tecnico Massimiliano Allegri una squadra sempre più forte per tentare anche l’assalto alla Champions League, nelle ultime ore importanti mosse. Le bombe vengono sganciate direttamente dall’ex dirigente bianconero Luciano Moggi, ecco le dichiarazioni a 7 Gold: “Per Cancelo la situazione è questa: lui vuole la Juve e la Juve ...

Calciomercato - Juventus : visite mediche per Favilli. Chievo in pole per il prestito : Una prima parte di stagione super con la maglia dell'Ascoli: 5 gol in 12 partite di campionato in Serie B, tre nelle due gare di Coppa Italia disputate. Poi la rottura del legamento crociato del ...

CANCELO ALLA JUVENTUS?/ Calciomercato - il portoghese polemico "allontana" i bianconeri? : CANCELO ALLA JUVENTUS? Calciomercato, il terzino portoghese sottolinea che si aspettava di più dall'Inter e che ora vuole giocare la Champions League. Per lui probabile lo sbarco a Torino?(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 11:40:00 GMT)

Calciomercato Juventus - aumenta la fiducia per Cancelo : La Juventus si avvicina a Joao Cancelo. Cresce infatti all'interno della società bianconera la fiducia in un esito positivo della trattativa: l'affare non è stato ancora definito, né ci sono accordi ...

Calciomercato Juventus - Allegri scatenato : il portiere titolare - lo scambio Higuain-Icardi ed il Real Madrid : Calciomercato Juventus – La Juventus attivissima sul fronte mercato, i bianconeri sono al lavoro per preparare la prossima stagione. Nelle ultime ore sono arrivate importanti indicazioni da parte di Massimiliano Allegri in un collegamento in diretta con gli studi di Tiki-Taka: “la panchina del Real? Ho parlato con Perez, sono lusingato ma ho deciso di restare in una grande squadra, che ha grandi progetti e vuole continuare a vincere. ...