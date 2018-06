Buste paga | dal 1 luglio si cambia Vale per tutti i lavoratori

Buste paga - da luglio 2018 scatta il divieto dei pagamenti in contanti : cosa si rischia : Dal prossimo luglio scatta una norma che rivoluzionerà migliaia di Buste paga per i lavoratori italiani. Come indicato dalla legge di Bilancio, dopo il 30 giugno scatterà l'obbligo di tracciabilità ...

Da luglio stop alle Buste paga in contanti - con alcune eccezioni : stop alla busta paga in contanti. Dal primo luglio scatta l'obbligo della tracciabilità dello stipendio previsto dalla legge di Bilancio, fatti salvi i rapporti di lavoro con la P.a. e i lavoratori domestici come colf, baby sitter o badanti.La misura, pensata per prevenire gli abusi, vale anche per i co.co.co. e tutte le forme di contratto delle cooperative con i propri soci. Le retribuzioni andranno corrisposte via bonifico, strumenti di ...

Privacy - nuove regole : dalle Buste paga alle ricette mediche cosa cambia per i cittadini : Non solo pubblica amministrazione e grandi aziende: l'adeguamento al Gdpr , General data protection regolation, , ovvero quelle serie di regole europee che mirano a dare maggiore tutela alla nostra ...

SEAS premia il personale con nuovi aumenti delle Buste paga : buste paga più alte per i dipendenti di SEAS , società specializzata nella manutenzione di aerei , che detiene l'esclusiva della manutenzione della flotta Ryanair presente sul territorio italiano. ...

Il 2017 anno d'oro per i top manager delle quotate : le Buste paga volano a oltre un milione e mezzo di euro : Il 2017 con l'exploit in borsa, è stato anche l'anno dell'esplosione delle buste paga degli amministratori delegati delle aziende quotate. Secondo l'ultima indagine di Mercer sulle principali società ...

Cuneo fiscale - Italia scala la classifica Ocse : terzo posto per Buste paga più tartassate : Dal quinto al terzo posto, superando Ungheria e Francia. Ma c'è poco da essere fieri, visto che stiamo parlando del peso delle tasse nella busta paga degli Italiani, secondo il rapporto annuale dell'...

Governo dopo il 27 aprile : decisive le super Buste paga da 14mila€ : Il 65% degli eletti sono alla Camera o al Senato per la prima volta. Non hanno mai avuto una busta paga da parlamentari, 14 mila euro mensili. “Mollarla? Il parlamento è come vincere il superenalotto”. Segui su affaritaliani.it