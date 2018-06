Braccio di ferro per le commissioni

Salvini : 'non facciamo più gli zerbini'. Ancora Braccio di ferro con le Ong : Il Ministro dell'Interno afferma che il governo sta mantenendo le promesse difendendo i confini nazionali. Ringrazia il governo spagnolo, ma poi aggiunge: 'mi auguro che accolga altri 66mila migranti'.

Milano - finisce in tribunale il Braccio di ferro Comune-Regione sulla Serravalle : finisce davanti al tribunale civile la querelle tra il Comune e la Regione sulla Milano-Serravalle. Sarà un perito a determinare il valore della liquidazione delle quote detenute dal Comune. Il ...

Aquarius - Braccio di ferro Roma-Parigi. Salvini 'I francesi si scusino o Conte non andrà da Macron'. Il premier francese 'Lavoriamo con l ... : L'incontro di oggi a Parigi fra i due ministri dell'Economia era la prima tappa di un mini-tour europeo programmato 'per avviare un dialogo costruttivo e aprire un confronto sulla governance europea ...

Aquarius - il medico lampedusano Bartolo : “Braccio di ferro con l’Ue - non sulla pelle dei migranti. I problemi sono anche altri” : Il braccio di ferro “lo facciano con l’Unione Europea” e “non sulle pelle di 600 povere persone, tra cui molti bambini e molte danne”. Pietro Bartolo, medico lampedusano impegnato da anni in prima linea con i migranti, non ha dubbi: “Non basta metterci una pezza mandando medici a bordo – dice – vanno portati a terra, in un porto sicuro”. In un’intervista con l’Adnkronos, uno dei ...

Aquarius - Maroni con Salvini : "E' Braccio di ferro con Ue - può essere la soluzione" : LaPresse, Roberto Maroni appoggia la linea dura di Matteo Salvini sulla questione sbarchi. "E' un braccio di ferro con l'Ue ma può essere la soluzione", afferma l'ex governatore lombardo commentando ...

Aquarius - Braccio di ferro con Malta. Salvini è irremovibile : ... dice ancora Toninelli aggiungendo che 'questo significa che nessuno si deve mai permettere di dire che che l'Italia, gli italiani, e il governo italiano tengano una politica xenofoba contro i ...

Braccio di ferro sui migranti. Salvini : "Basta obbedire" : Continua il Braccio di ferro tra il governo italiano e Malta sul caso della nave Aquarius, con a bordo oltre 600 migranti , bloccata in mare in attesa di indicazioni. " L'Italia ha smesso di chinare ...

Braccio di ferro sui migranti. Salvini : “Basta obbedire” : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – Continua il Braccio di ferro tra il governo italiano e Malta sul caso della , bloccata in mare in attesa di indicazioni. “L’Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire, stavolta c’è chi dice no” ha ribadito in un post su Facebook, tornando a rilanciare l’hashtag #chiudiamoiporti. “Oggi – ha scritto il ministro dell’Interno – anche la nave Sea Watch 3, ...

Braccio di ferro sui migranti : Ribadita la linea dura del ministro dell'Interno Salvini: 'L'Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire' twitta dopo aver negato l'approdo di Aquarius con 629 persone a bordo ma anche alla ...

Aquarius - Braccio di ferro Italia-Malta. De Magistris e Orlando disponibili all'accoglienza : Da ieri in campo un vero e proprio atto di forza nelle acque internazionali. Lo scontro Italia-Malta sulle sorti della nave Aquarius, bloccata in mare con 629 migranti a bordo.

Braccio di ferro con Malta - Salvini chiude porti italiani a 600 migranti su nave Aquarius : Teleborsa, - Salvini al cospetto col problema sbarchi in rotta di collisione con Malta: niente porti italiani per i 600 migranti raccolti in mare dalla nave Aquarius che batte bandiera di Gibilterra. ...

Migranti - Braccio di ferro con Malta. Salvini chiude i porti italiani : «La nave Aquarius attracchi a La Valletta» : Svolta del ministro dell’Interno che con una lettera urgente alle autorità maltesi chiede di accogliere la nave Aquarius con 629 persone a bordo (tra cui 123 minorenni non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte). La replica: non siamo competenti sul caso....

Il Braccio di ferro tra Merkel e Trump nella prospettiva di una foto : Tra le migliaia di foto scattate nel weekend a Charlevoix, ce n'è una che meglio di tutte riassume il G7. È l'immagine che ritrae Donald Trump seduto a un tavolo. Di fronte a lui c'è la cancelliera Angela Merkel, che si sporge verso l'interlocutore in una scena che, per certi versi, ricorda un'aula di tribunale.Zweiter Tag des G7-Gipfels in Kanada: spontane Beratung am Rande der offiziellen Tagesordnung. --- Day two of the ...

Copasir - Braccio di ferro Pd-FdI per la presidenza. Sullo sfondo i rapporti Lega-Russia : ROMA - Le simpatie per Putin di Matteo Salvini che innervosiscono gli Usa. Il potenziale conflitto di interessi della ministra della Difesa grillina , Elisabetta Trenta , che sarà costretta dopo la ...