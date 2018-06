Belen e Iannone stanno ancora insieme | il gesto della madre parla chiaro

Belen Rodriguez conferma la fine della storia con Iannone : “Ci siamo presi una pausa” : “Con Andrea ci siamo presi una pausa e sono certa che ne valga la pena. Le pause, ne sono convinta, fanno bene a tutte le coppie, servono”: a parlare così è Belen Rodriguez che al settimanale Chi ha confermato voci che circolavano già da tempo. La storia con Iannone sarebbe quindi in stand by, con lei pronta a dedicarsi al programma Balalaika, cioè l’approfondimento di Canale5 sui Mondiali di calcio di Russia 2018, insieme a ...

Belen Rodriguez smentisce la pausa con Iannone : ‘Non ho rilasciato nessuna intervista’ : “Non ho rilasciato nessuna intervista“. Così Belén Rodríguez smentisce categoricamente quel che è emerso mercoledì 13 giugno relativamente allo stato delle cose tra lei e Andrea Iannone, cioè delle sue parole che confermavano apertamente una pausa presa dalla coppia. Del resto, i due venivano dati in crisi già prima che venisse attribuita alla showgirl argentina la conferma di una pausa in corso. “Io non ho rilasciato nessuna ...

Iannone e Belen si sono lasciati : tutto quello che sappiamo finora : Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati…oppure no? La vita sentimentale della showgirl argentina continua ad essere un mistero, fra dichiarazioni e mezze verità. tutto è iniziato qualche settimana fa quando avevano iniziato a circolare alcuni gossip in cui si parlava di un addio fra il pilota di MotoGP e la modella. A mettere fine alla relazione, secondo fonti vicine alla coppia, Belen, decisa a concentrarsi sul lavoro e sul ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone / "Sbadigli e musi lunghi - passione finita?" : le ultime sulla rottura : Belen Rodriguez e Andrea Iannone, perché si sono lasciati? Continuano le indiscrezioni sulla coppia: "Noia e musi lunghi tra i due" secondo Nuovo(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 06:01:00 GMT)

Belen e Iannone si sono lasciati?/ Le parole di Fabrizio Corona hanno ferito il centauro... : Belen Rodriguez è stata paparazzata da "Chi" insieme all'ex marito, Stefano De Martino. Lei rivela di essersi presa una pausa da Andrea Iannone(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 20:30:00 GMT)

Belen e Iannone si sono lasciati?/ L’argentina : “Ci siamo presi una pausa” - ma lui - nega? : Belen Rodriguez è stata paparazzata da "Chi" insieme all'ex marito, Stefano De Martino. Lei rivela di essersi presa una pausa da Andrea Iannone(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 19:07:00 GMT)

Belen - la frase sull'ex Stefano De Martino che fa disperare Iannone : Belen e Andrea Iannone hanno preso una pausa di riflessione. Non si sono lasciati, ma evidentemente stanno vivendo una crisi momentanea. Così gli esperti di gossip leggono con malizia le parole che la ...

Andrea Iannone sulla crisi con Belen Rodriguez : “Sono tranquillo” : Belen Rodriguez conferma la crisi? Andrea Iannone dice la sua E’ l’argomento del momento: la crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. Dopo due anni d’amore sembra proprio che per loro sia arrivata la fine. La showgirl ha confermato di essersi presa una pausa da lui? A quanto pare la dichiarazione rilasciata a Chi era falsa. Nonostante questo quando si è un personaggio pubblico è normale che il gossip arrivi a rosicchiare ...

Belen RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE/ Quali sono i motivi della crisi? Non solo il lavoro... : BELEN RODRIGUEZ tra Stefano De Martino e ANDREA IANNONE: sorrisi ritrovati con l'ex marito con cui si concede una giornata di relax insieme a Santiago e paura con il pilota.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 13:48:00 GMT)

Dopo le dichiarazioni di Belen - anche Iannone rompe il silenzio : Belen Rodriguez lo ha confermato, 'io e Iannone ci siamo presi una pausa ', e ora il pilota di MotoGp rompe il silenzio. Arrivato al Pitti Uomo a Firenze, i flash dei fotografi erano tutti per lui. ...

Andrea Iannone : "Crisi con Belen? So dare il giusto peso alle voci" : Andrea Iannone, ospite del Pitti Uomo come testimonial di un marchio di moda, si è fermato a parlare con i colleghi di 'Vanity Fair' chiarendo (o forse, creando, maggior confusione) sul tipo di legame con Belen dopo le voci di una presunta ed insistente crisi.prosegui la letturaAndrea Iannone: "Crisi con Belen? So dare il giusto peso alle voci" pubblicato su Gossipblog.it 14 giugno 2018 12:49.

Ora Belen ammette : "Io e Iannone ci siamo presi una pausa" : Dopo settimane di indiscrezioni , silenzi e poi smentite, finalmente è arrivata la verità: Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono presi una pausa di riflessione. A rivelarlo è stata la stessa ...

Belen Rodriguez a Blogo : "Pausa con Iannone? Non parlo più della mia vita privata". E nega di aver rilasciato dichiarazioni a Chi : Belen Rodriguez venerdì sera su Canale 5 debutterà in Balalaika, il programma di intrattenimento calcistico legato ai Mondiali in Russia, condotto da Ilary Blasi e Nicola Savino, con la partecipazione di Diego Abantantuono, del Mago Forrest e della Gialappa's Band. Ecco il seguito dell'intervista di Blogo ieri pubblicata su TvBlog. Belen Rodriguez a Blogo: "Balalaika varietà. Sapevo da mesi ...

Belen TRA STEFANO DE MARTINO E ANDREA IANNONE/ Foto : nessuna vacanza - solo lavoro per la showgirl : BELEN Rodriguez tra STEFANO De MARTINO e ANDREA IANNONE: sorrisi ritrovati con l'ex marito con cui si concede una giornata di relax insieme a Santiago e paura con il pilota.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 21:25:00 GMT)