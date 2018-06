Da dicembre Draghi bloccherà il quantitative easing della BCE : l’Italia rischia : Da dicembre stop al quantitative easing. La decisione, presa dal governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, "dopo un'attenta valutazione dei progressi fatti, la cui conclusione è che l'aggiustamento dell'inflazione verso l'obiettivo (intorno al 2%, ndr) è sostanziale". Visto l'altissimo livello del debito italiano, lo stop al Qe potrebbe provocare problemi in futuro in mancanza di adeguate riforme.Continua a leggere

BCE - il Quantitative Easing - programma di acquisto titoli di Stato - terminerà da gennaio : Se i mercati finanziari possono essere pensati attraverso un’immagine come un vasto oceano solcato da molti vascelli - taluni più grandi e robusti, altri più piccoli e fragili -, allora si può dire che su questo oceano, ad impensierire non poco i comandanti di quelle navi, incombano, sebbene ancora all'orizzonte, nubi nere e allarmanti, promesse di potenziali tempeste. Fuor di metafora, gli analisti dei mercati finanziari attendono a breve la ...

La BCE terminerà il Quantitative Easing il prossimo dicembre : Il programma straordinario per stimolare l'economia europea sarà dimezzato da settembre e poi abbandonato The post La BCE terminerà il Quantitative Easing il prossimo dicembre appeared first on Il Post.

BCE - che cosa accadrà con la fine del «Qe»Cosa cambia? Quantitative easing : cos’è : Mario Draghi ha deciso: alla fine di dicembre cesseranno gli acquisti di titoli (Qe, quantitative easing) da parte di Francoforte. Ecco le principali conseguenze su titoli di Stato, spread e risparmio

L’annuncio della BCE : dal 2019 stop al quantitative easingTitoli - spread e risparmio : cosa cambia Quantitative easing : cos’è : Dopo la fine di settembre, «il passo mensile degli acquisti netti di titoli sarà ridotto a 15 miliardi di euro fino alla fine di dicembre 2018» e quindi avrà termine

BCE - Draghi : “Stop a Quantitative Easing da dicembre”/ Ultime notizie : tassi fermi - Spread in altalena : Bce, Draghi: “Stop a Quantitative Easing da dicembre”. Le Ultime notizie: tassi di interesse fermi per almeno un anno, Spread in altalena dopo l'annuncio(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 16:08:00 GMT)

L’annuncio della BCE : dal 2019 stop al quantitative easing Live Tv Quantitative easing : cos’è : Dopo la fine di settembre, «il passo mensile degli acquisti netti di titoli sarà ridotto a 15 miliardi di euro fino alla fine di dicembre 2018» e quindi avrà termine

BCE - Mario Draghi : stop al quantitative easing a dicembre 2018 : Ora è ufficiale: Mario Draghi e la Bce hanno fissato la data in cui finirà il quantitative easing per dicembre 2018. L'EuroTower dunque annuncia la fine del piano di acquisto dei titoli che era stato ...

Draghi : da gennaio stop al Quantitative Easing della BCE - : Il presidente della Banca centrale europea ha annunciato che il QE sarà ridotto a 15 miliardi al mese da ottobre a dicembre e poi eliminato a partire dal 2019. I tassi d'interesse resteranno fermi ai ...

L’annuncio della BCE : dal 2019 stop al quantitative easing Live Tv Quantitative easing : cos’è : Dopo la fine di settembre, «il passo mensile degli acquisti netti di titoli sarà ridotto a 15 miliardi di euro fino alla fine di dicembre 2018» e quindi avrà termine

BCE - il quantitative easing terminerà nel 2018 : Dopo quella data e sulla base dei dati pervenuti dall'economia, l'ammontare degli acquisti sarà ridotto a 15 miliardi di euro fino a dicembre e in seguito le operazioni saranno terminate. Il ...

L’annuncio della BCE : dal 2019 stop al quantitative easing Quantitative easing : cos’è : Dopo la fine di settembre, «il passo mensile degli acquisti netti di titoli sarà ridotto a 15 miliardi di euro fino alla fine di dicembre 2018» e quindi avrà termine

L’annuncio della BCE : dal 2019 stop al quantitative easing : Dopo la fine di settembre, «il passo mensile degli acquisti netti di titoli sarà ridotto a 15 miliardi di euro fino alla fine di dicembre 2018» e quindi avrà termine

Aiuti della BCE - la road map di Draghi per la fine del Quantitative easing : a gennaio stop ad acquisto titoli di Stato : La Banca Centrale Europea ridurrà gli acquisti di titoli fatti attraverso il Quantitative easing da 30 a 15 miliardi al mese da ottobre a dicembre, per poi portarli a zero da gennaio in poi. L’Eurotower continuerà comunque a reinvestire il capitale dei bond acquistati che giungono a scadenza “a lungo dopo la fine degli acquisti netti, e in ogni caso per tutto il tempo necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ...