Basket | Milano dopo lo Scudetto c’è l’Europa Tra conferme e nuovi arrivi Della Valle

Basket - Milano campione; Proli : ''Stagione da 10 - Pianigiani merita la lode'' : Milano - L'ora dei bilanci è anche l'ora dei voti. Milano campione per la 28esima volta nella sua storia, da Trento - dove il tricolore è diventato realtà - la festa si è spostata in città, al Forum. ...

Basket : Proli - stagione Milano è da 10 : ANSA, - Milano, 16 GIU - ''La nostra stagione merita un 10 ma Pianigiani merita la lode. Non è la mia vittoria personale, non mi prendo nessun merito''. Il presidente dell'Olimpia Milano, Livio Proli, ...

Basket - Milano campione d'Italia : scudetto numero 28 per l'Olimpia : Lo scudetto del Basket torna a Milano. l'Olimpia è campione d'Italia per la 28esima volta nella sua storia. La squadra di Pianigiani ha chiuso sul 4-2 la finale con Trento vincendo gara 6 in trasferta ...

Basket – Trento-Milano - la protesta di un prete diventa virale : accuse di “corruzione” [VIDEO] : Trento-Milano è stata la gara che ha regalato lo scudetto all’Olimpia, gara che ha fatto molto discutere anche per il video virale di un prete furioso con gli arbitri Può una partita di Basket far perdere la testa anche ad un tranquillo prete di provincia? Evidentemente sì. Durante la gara di ieri sera tra Trento e Milano, è diventato virale un video che ritrae un prete durante una veemente protesta contro gli arbitri. L’uomo ha ...

L’Olimpia Milano ha vinto il campionato italiano di Basket maschile : L’Olimpia Milano ha vinto il campionato italiano di basket maschile dopo aver battuto in Gara-6 l’Aquila Trento per 96 a 71. Per la squadra di Milano è il 28esimo scudetto nella storia e il terzo negli ultimi cinque anni. Il The post L’Olimpia Milano ha vinto il campionato italiano di basket maschile appeared first on Il Post.

Basket. Milano vince il suo 28° scudetto : Notte di festa. Milano ha vinto il suo 28° scudetto sbancando la Blm Group Arena di Trento in gara-6 delle

Basket - Milano conquista lo scudetto : «Le vittorie sofferte nel nostro Dna» : Perché qui c'è una tradizione che comincia con la Borletti e non finisce mai. Perché Milano ha i soldi. Ma quelli non fanno canestro da tre. Perché c'è la passione. E anche un signore ricco e famoso ...

Basket - finale scudetto : a Trento - Milano ha il match point. LIVE : Milano per cucirsi addosso lo scudetto, Trento per provare a forzare la serie alla bella: questi i temi dominanti di gara 6 di finale scudetto che si disputerà questa sera , ore 20.45, diretta su ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : Milano CAMPIONE D’ITALIA. Trento si arrende in gara-6 - Olimpia al 28° tricolore : L’Olimpia Milano è CAMPIONE d’Italia. Ventottesimo Scudetto per la compagine milanese che vince gara-6 in casa della Dolomiti Energia Trento per 96-71 e chiude la serie per 4-2. Una partita dominata dall’Emporio Armani, che ha trovato una serata straordinaria al tiro da tre punti (18/35), riuscendo a sbancare per la prima volta in questa Finale il PalaTrento. Una Finale che probabilmente si era decisa sulla stoppata ...

Basket - Milano vince il 28° scudetto : 22.39 L'Olimpia Milano vince il suo 28° scudetto. In gara6, a Trento, la squadra di coach Pianigiani travolge i padroni di casa (71-96) chiudendo 4-2 la serie tricolore. Ottima partenza Olimpia (10-2),l'Aquila reagisce, opera il sorpasso, poi è dominio degli ospiti che volano fino a +17 (25-42 al 17'). 33-48 all'intervallo. Trento ha una reazione d'orgoglio (50-57 al 23') ma ci pensano le 'bombe' di Bertans (15 punti) e Kuzminskas (15) a ...

LIVE Trento-Milano - Gara-6 Finale Basket in DIRETTA : match point Olimpia - Shields contro tutti : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Milano, Gara-6 della Finale Scudetto 2018. Dopo l’incredibile vittoria di mercoledì sera, con la stoppata di Goudelock all’ultimo secondo su Sutton, l’Olimpia ha il primo match point da giocare, però, in casa della Dolomiti Energia. Finora il fattore campo ha resistito, con l’Emporio Armani che si è portata sul 2-0, prima di subire il pareggio da parte di Trento e per poi ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : Milano ha il match point sulla racchetta. Ma guai a sottovalutare il carattere di Trento : Gara-6 della Finale Scudetto significa match point per una delle due squadre. Necessariamente. Sarà l’Olimpia Milano ad averlo sulla propria racchetta, ma “in risposta”, perché al servizio ci sarà la Dolomiti Energia Trentino. Il sesto episodio di una serie entusiasmante che fin qui ha sempre rispettato il fattore campo andrà infatti in scena alla BLM Group Arena. Difficile immaginare quello che accadrà perché gara-5 ha ...

