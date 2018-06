: Bari, maxi blitz contro i clan 'Mercante-Diomede' e 'Capriati': 104 arresti - Ilikepuglia : Bari, maxi blitz contro i clan 'Mercante-Diomede' e 'Capriati': 104 arresti - Borderline_24 : #Bari, maxi operazione contro i #Clan #Capriati e #Mercante - #Diomede: 104 #Arresti - ernst_agent7 : @leonardocarella @moschettopres @Acidelius @marcogirgi @chiadegli Lavori come troll per il PD ? -

antimafia dei Carabinieri del Rosla criminalità organizzata pugliese. In esecuzione ae in altre località italiane, un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di 104 affiliati ai"Mercante-Diomede" e "Capriati". Il provvedimento scaturisce da una complessa indagine, coordinata dalla Dda di, che ha ricostruito gli assetti organizzativi, le attività criminali e la capacità di infiltrazione deinel tessuto economico e sociale della città e della provincia barese.(Di lunedì 18 giugno 2018)