Atletica | due vittorie | due argenti e un bronzo per le Marche nella rassegna tricolore

Schianto tra scooter e compattatore Ama : due 18enni in codice rosso - uno è una promessa dell'Atletica : Grave incidente nella notte a Roma tra uno scooter Yamaha X enter e un compattatore dei rifiuti dell'Ama. È accaduto intorno all'1.45 in viale Somalia incrocio con via Antrodoco, al quartiere Africano.

Atletica – Golden Gala Pietro Mennea : duello azzurro con Tortu e Jacobs in pista : Golden Gala Pietro Mennea: Tortu e Jacobs, duello azzurro tra i big Mondiali Tra le stelle del Golden Gala Pietro Mennea brilleranno le frecce azzurre Filippo Tortu e Marcell Jacobs. Grande attesa per i 100 metri dello stadio Olimpico, arricchiti dai due giovani fenomeni dello sprint italiano. Tortu e Jacobs mercoledì scorsa a Savona sono diventati rispettivamente il secondo (10.03) e il quarto azzurro (10.08) della storia. Nel rettilineo sotto ...

Atletica – Eptathlon femminile : superati i due metri per la prima volta nella storia : superati i due metri per la prima volta nella storia dell’Eptathlon femminile: Thiam 2,01 Nessuna aveva mai saltato due metri in alto nell’Eptathlon femminile. Ci è riuscita oggi per la prima volta Nafissatou Thiam, campionessa olimpica e iridata, con un volo a 2,01 nel meeting di Gotzis, in Austria. La prodezza della fuoriclasse belga, proclamata atleta mondiale dell’anno nel 2017, è arrivata al secondo tentativo per realizzare così una ...

Atletica – Campionati Studenteschi : a Palermo due giornate di gare : A Palermo i Campionati Studenteschi 2018: due giornate di gare e atleti da tutta Italia Due giornate di Atletica e mille atleti in gara da tutta Italia. Dai Campionati Studenteschi di Palermo parte un messaggio importante: no alle mafie e viva la cultura della legalità. La Finale nazionale per gli Istituti di 2° grado – organizzata dal MIUR, in collaborazione con FIDAL, CONI e CIP – si è aperta mercoledì nel ricordo collettivo del ...

Marcell Jacobs e Filippo Tortu - due amici che vogliono riscrivere la storia dell'Atletica : La storia dello sport insegna, due campioni rivali che non si sopportano, che si guardano in cagnesco, sono una manna, rendono avvincente ogni sfida. Il discorso non vale per loro due, non c'è verso ...

Atletica - Filippo Tortu vince finale 100 metri/ Meeting Savona : a due centesimi dal record di Mennea : Filippo Tortu, record personale a Savona: 10"03 sui 100 metri, a un soffio da Mennea per il velocista lombardo di soli 19 anni che si migliora di 12/100(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 19:17:00 GMT)