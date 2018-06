Argentina - la Camera dice si all'aborto : il disegno di legge è stato approvato : Dopo il caso dell'Irlanda e della Polonia di poco tempo fa, è il turno dell'Argentina. La Camera dei deputati ha approvato oggi la depenalizzazione dell'aborto dopo una lunga seduta durante la quale, all'esterno del Congresso, migliaia di persone manifestavano pro o contro. Non sono state quindi incisive, per ora, le numerose manifestazioni sparse per tutto il paese al grido "viva la vita". ...Continua a leggere

L’Argentina volta pagina. La Camera dice sì all’aborto : L’aborto legale, sicuro e gratuito nel Paese di Papa Francesco sembrava, fino a pochi mesi fa, un miraggio e invece adesso in molti ci sperano davvero. In una sessione storica la Camera dei deputati ha dato via libera ad un progetto di legge che giaceva da anni senza che nessun leader politico a livello nazionale avesse il coraggio di discuterlo se...