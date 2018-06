Addio all' indice | alzate il pollice

Flat Tax : per le simulazioni è quasi Addio alle detrazioni : Il Governo Conte, ottenuta la fiducia dalla Camera dei Deputati e dal Senato può ora entrare nel pieno delle funzioni. C'è una certa ansia di vedere all'opera il nuovo esecutivo perché si ha contezza del fatto che l'Italia si appresta a vivere una fase cruciale della sua storia sotto molteplici aspetti. A partire dal fatto che a guidare il paese ci saranno forze politiche nuove Movimento Cinque Stelle o altre la Lega che non avevano mai ...

Noemi Carrozza - tragico incidente stradale a Roma : Addio alla campionessa del nuoto sincronizzato : Una tragica notizia strazia il cuore del nuoto sincronizzato italiano. Noemi Carrozza è morta a causa di un incidente in motorino. Avrebbe compiuto 21 anni l'11 settembre ed era tesserata per la ...

Addio ad Otello Tacchetti - 'omaggi' alla memoria storica di Fermo : ... dipendente dello studio 'Del Papa' di Fermo, alla fine di Corso Cefalonia , davanti al Carmine, , era la memoria storica degli eventi degli anni 50-60-70: ministri, inaugurazioni, spettacoli, ...

Risate su internet - Addio? Meme forse vietati dalla nuova legge europea sul copyright : La direttiva sul copyright dell'Unione europea intende proteggere i diritti di proprieta' intellettuale delle persone che caricano il loro materiale su internet [VIDEO]. Tuttavia gli attivisti avvertono che la legge richiedera' che 'tutti i contenuti caricati su internet vengano monitorati e potenzialmente eliminati se assomigliano ad altri Meme protetti da copyright'. La campagna contro la particolare disposizione della direttiva, l'articolo ...

Ciclismo - Andrè Greipel vicino all’Addio alla Lotto Soudal? In arrivo Caleb Ewan. : Con l’avvicinarsi del Tour de France inizia anche la fase più calda e decisiva per le trattative del ciclo mercato. Molti dei big sono in realta' gia' sistemati con contratti pluriennali: i vari Sagan, Nibali, Froome, Dumoulin non si muoveranno dalle rispettive squadre. Una delle voci più importanti e confermate è quella che vuole un cambio di velocisti alla guida della Lotto Soudal. Andrè Greipel [VIDEO]ha rifiutato il rinnovo annuale che la ...

Facebook dice Addio alla sua applicazione per Windows Phone : [Aggiornamento1 16/06/2018] Per continuare ad utilizzare il social network di Mark Zuckerberg su Windows Phone 8.1 senza limitazioni e problemi eccessivi, è possibile scaricare l’app di UC Browser da questo link, aprirla e navigare su Facebook.com. In tal modo si avrà un’esperienza webview nettamente migliore a quella offerta da Internet Explorer che è diventato un browser arretrato e obsoleto.-- Da circa due giorni, l’applicazione ...

Alimentazione - due italiani su tre dicono Addio alla dieta vegan : Due italiani su tre dicono addio all'Alimentazione vegana abbandonata da oltre un milione di cittadini che sono tornati a consumare carne, latte o uova nel 2018. Lo rende noto la Coldiretti in ...

Caterina Balivo lascia Detto Fatto/ Addio tra le lacrime : "È giunto il tempo di tornare dalla mia famiglia" : Ultima puntata per Caterina Balivo a Detto Fatto. La conduttrice passa il testimone a Bianca Guaccero e oggi, 15 giugno, saluta il suo amato pubblico...(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 18:14:00 GMT)

Panchina Foggia - Nember annuncia l’Addio dell’allenatore Stroppa : Panchina Foggia – E’ giunta al capolinea l’avventura dell’allenatore Stroppa con il Foggia, la conferma arriva direttamente da Luca Nember, ds rossonero, nella conferenza stampa tenutasi questa mattina allo stadio Pino Zaccheria. “La Serie A è il nostro obiettivo, puntiamo a raggiungerla in due anni. Crotone? Non importa cosa succederà lì: l’esperienza di Stroppa sulla Panchina rossonera è terminata”. Il ...

Parla Antonella Clerici : 'La mia nuova vita dopo l'Addio alla Prova del cuoco' ESCLUSIVO : La televisione è cambiata, quegli ascolti sono impossibili, perché a cambiare è stato il nostro mondo. Ma se pensa che anche Walt Disney sta rifacendo i grandi classici, significa che si ha sì ...

Facebook dice Addio alla sua applicazione per Windows Phone : Da circa due giorni, l’applicazione ufficiale di Facebook per Windows Phone 8.1, sviluppata dalla stessa Microsoft, non risulta essere più funzionante. E così, dopo Messenger, è arrivato il turno anche dell’app di Facebook, la quale è ormai stata dismessa e non è più supportata, così come non è più supportato nemmeno Windows Phone 8.1 che è da considerarsi un OS obsoleto e appartenente al passato. Ad ogni modo, una volta aperto ...

Futuro Griezmann - ora è ufficiale : rimane all'Atletico Madrid - Addio al Barcellona : ... my team, MY HOME!!! @atletienglish pic.twitter.com/ByD8Cju5Yb " Antoine Griezmann , @AntoGriezmann, 14 giugno 2018 Le parole di Griezmann sono sorprendenti, considerando che quasi tutto il mondo del ...

Lopetegui 'L Addio alla Spagna il mio giorno più triste - l arrivo al Real quello più bello' : Avevi due sogni ed erano perfettamente compatibili: vincere la Coppa del Mondo con la Spagna e allenare il Real Madrid'. Sulle tempistiche dell'accordo, Florentino Perez ha voluto fare un po' di ...

Inter-Vecchi - l'ora dell'Addio : è il nuovo allenatore del Venezia : 4? stagioni indimenticabili 7? finali giocate 6? trofei conquistati ?? Campionati #PrimaveraTIM ?? #ViareggioCup ? #PrimaveraTIMCup ? #SupercoppaPrimaveraTIM Grazie di tutto, mister #Vecchi ! ?? ?? ? ...