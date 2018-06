Acconciature uomo | il ritorno del gigolò

vanityfair

(Di lunedì 18 giugno 2018) Questo articolo è tratto dal numero 24 di Vanity Fair in edicola dal 13 al 20 giugno 2018 Il capello troppo bagnato alla Elvis Presley è superato. Ora, il look maschile che piace di più è quello alla Richard Gere in American Gigolo, o alla Ryan Gosling in La La Land, con un effetto ordinato e naturale, pettinato ai lati, e con qualche ciuffo ribelle. «Per ottenerlo si usano le cere, sia opache sia lucide», dice Marco Pisani, hairstylist Biopoint. «Si scaldano tra le mani e si passano nei capelli tirando, se sono lisci, oppure stropicciando, se sono ricci. Facilmente modellabili, le cere contengono molta acqua che, a contatto con l’umidità dell’aria, fanno sì che il prodotto non si secchi». LEGGI ANCHETagli capelli, tutti i trend dalle sfilate Così, ognipotrà mettere e lasciarsi mettere le mani tra i capelli, esprimendo apertura verso il prossimo. Ma anche una leggera ...