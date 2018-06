Accadde oggi | il 18 giugno 1815 la battaglia di Waterloo | l’ultima combattuta da Napoleone

Accadde oggi : il 16 giugno 1963 Valentina Tereskova veniva lanciata in orbita : Tra il 16 ed il 19 giugno del 1963, Valentina Tereskova compì 48 orbite intorno alla Terra, a bordo della navicella spaziale Vostok 6, diventando la prima donna a raggiungere lo spazio. E’ nata nel 1937 in una famiglia bielorussa. Appassionata paracadutista e grande ammiratrice di Yurij Gagarin, ha superato con merito l’esame di ammissione per la scuola di aspiranti cosmonauti nel 1962. Il lancio del 1963 avvenne dal cosmodromo di ...

Facebook “amplia” Accadde oggi e lancia Memories - ennesima trovata per nostalgici : Facebook annuncia Memories, espandendo con le memorie degli amici il servizio già esistente "Accadde oggi" lanciato ormai diverso tempo fa. Contenti? L'articolo Facebook “amplia” Accadde oggi e lancia Memories, ennesima trovata per nostalgici proviene da TuttoAndroid.

Accadde oggi : Totò Schillaci entra e segna - iniziano le 'Notti magiche' di Italia '90 : Quell'anno arrivò secondo anche nella classifica del Pallone d'oro, vinto da Lothar Matthaus campione del mondo con la sua Germania. Schillaci dopo Italia '90 Finita la magia di Italia '90, Schillaci ...

Accadde oggi aneddoti e curiosità sul 9 giugno : Nel 1957 vi è la prima ascensione al Broad Peak , dodicesima vetta più alta del mondo, . Un anno dopo, nel 1958, Fido, cane meticcio di Luco del Mugello, muore dopo essersi recato ogni giorno per 14 ...

Accadde oggi : il 6 giugno 1971 il lancio della Sojuz 11 : Il 6 giugno 1971 venne effettuato il lancio della navicella spaziale russa Sojuz 11, che portò tre cosmonauti verso la stazione spaziale sovietica Saljut 1. Per la prima volta nella storia una navicella venne eseguita con successo una manovra di aggancio permanente ad una stazione spaziale. Per tre settimane, l’equipaggio della Sojuz 11 visse a bordo della stazione per operazioni di collaudo ed esperimenti di carattere ...

Accadde oggi : il 6 giugno 1944 “il giorno più lungo” - il D-Day : Il 6 giugno 1944 è rimasto alla storia come “il giorno più lungo“, quello dello sbarco degli Alleati in Normandia comandati dal futuro presidente Usa, Dwight Eisenhower. Dal “D-Day“, con l’apertura del secondo fronte, la Seconda guerra mondiale assume le sembianze di sconfitta per la Germania, costretta alla resa meno di un anno dopo. L'articolo Accadde oggi: il 6 giugno 1944 “il giorno più lungo”, il ...

Accadde oggi aneddoti e curiosità sul 3 giugno : N el 1950 una spedizione francese guidata da Maurice Herzog compie la prima ascensione all'Annapurna, decima vetta più alta del mondo. In questo giorno del 1966 l'astronauta americano Eugene Cernan ...

Accadde oggi : il 30 maggio 1431 Giovanna d’Arco muore bruciata sul rogo : Giovanna d’Arco, 13enne, assorta in preghiera, ode voci misteriose che la invitano a liberare la Francia dagli Inglesi: 4 anni dopo il governatore della provincia la fa accompagnare a Chinon dal Delfino, che si convince che la fanciulla sia inviata da Dio e le affida il comando delle truppe che assediavano Orleans e in poco tempo quasi tutto il territorio francese è riconquistato. Il Delfino viene incoronato re di Francia, ma, geloso della ...

Accadde oggi : il 29 Maggio 1453 la caduta di Costantinopoli : Nata l’11 Maggio del 330, Costantinopoli viene conquistata dall’esercito turco il 29 Maggio 1453: fu il colpo di grazia per il grande impero romano d’Oriente, inferto dal sultano Maometto II, che pone fine alla dinastia bizantina di Costantino XI Paleologo. L'articolo Accadde oggi: il 29 Maggio 1453 la caduta di Costantinopoli sembra essere il primo su Meteo Web.

Accadde oggi : finale Champions Manchester-Bayern - tre minuti di follia e fu 'treble' per i Red Devils : C'è modo e modo di vincere , o di perdere, una partita e la Champions League è la competizione che negli ultimi 20 anni ha regalato le finali più incredibili con gli epiloghi più impensabili. Proprio ...

Accadde oggi : il 25 maggio 1928 l’incidente del Dirigibile Italia : Il 25 maggio 1928, poche ore dopo aver sorvolato il Polo Nord il Dirigibile Italia, comandato dal generale Umberto Nobile, perde quota e urta contro la banchisa. L’Italia fu un Dirigibile semirigido Italiano progettato dallo stesso Nobile, varato nell’aprile 1928. Dopo aver raggiunto il Polo Nord in una spedizione scientifica tramutatasi in tragedia, l’Italia precipitò sul pack, e dieci uomini, tra i quali Nobile e un membro ...

Accadde oggi : il 23 maggio 1498 veniva arso sul rogo Girolamo Savonarola : Il frate domenicano Girolamo Savonarola fu arso sul rogo assieme a due confratelli il 23 maggio 1498 a Firenze per le sue radicali idee di riforma dei costumi civili e religiosi che gli valsero l’accusa di eresia da parte della Chiesa. Giunge al convento di San Marco, a Firenze, nel 1490. Ha 38 anni, è un frate domenicano originario di Ferrara che ha già vissuto e predicato in molte città. Ha la fama di predicatore moralista: uno che ...

Accadde nel rock - oggi 23 maggio : Jimi Hendrix - Radiohead - U2 - Bruce Springsteen - PFM - Suede - Jewel - Umberto Bindi - George Moustaki - ... : 23 mag 2018 - 1968: Prima esibizione live di Jimi Hendrix in Italia, al Piper di Milano. Il 24 e il 25 suona al Brancaccio di Roma, il 26 al Palazzo dello Sport di Bologna.

Accadde oggi : il 21 maggio 1921 nasceva il fisico sovietico Andrej Sacharov : Il 21 maggio 1921 nasceva a Mosca il padre della bomba H sovietica, il fisico Andrej Sacharov, che alla fine degli anni Cinquanta divenne il simbolo della dissidenza sovietica. Confinato a Gorky, gli venne impedito di ritirare il premio Nobel per la pace e venne riabilitato da Gorbaciov poco prima della morte avvenuta nel 1989. L'articolo Accadde oggi: il 21 maggio 1921 nasceva il fisico sovietico Andrej Sacharov sembra essere il primo su Meteo ...