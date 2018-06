24 Ore di Le Mans 2018 | Fernando Alonso entra nella storia ed ora punta dritto alla

Toyota - la fine di un incubo chiamato 24 Ore di Le Mans : La Toyota è arrivata quest'anno a Le Mans da grande favorita, come unico impegnato con prototipi ibridi nella top class LMP1. Oltre a questo il team Gazoo ha schierato Fernando Alonso al volante della ...

Fernando Alonso vince la 24 Ore di Le Mans : Roma, 17 giu. , askanews, Fantastico Fernando Alonso alla 24 Ore di Le Mans. Lo spagnolo si impone per la prima volta nella famosa gara di durata francese e trionfa con la Toyota TS050 Hybrid divisa ...

VIDEO 24 Ore Le Mans 2018 - l’apoteosi di Fernando Alonso. Gli highlights della gara e la festa sul podio : Fernando Alonso ha vinto la 24 Ore di Le Mans 2018. Un trionfo straordinario del due volte Campione del Mondo di F1 che si è imposto nella grande classica dell’endurance e ha così compiuto un passo importante verso la Tripla Corona: l’asturiano ora punta alla 500 Miglia di Indianapolis per entrare definitivamente nella leggenda dell’automobilismo. Nando è stato bravissimo al volante della Toyota, soprattutto durante la notte ...

24Ore Le Mans - storica vittoria Alonso : ANSA, - ROMA, 17 GIU - storica vittoria alla 24Ore di Le Mans per lo spagnolo Fernando Alonso. In gara con Sebastien Buemi e Kazuki Nakajima, il pilota spagnolo che corre in F1 con la McLaren, alla ...

24Ore Le Mans - storica vittoria Alonso : ANSA, - ROMA, 17 GIU - storica vittoria alla 24Ore di Le Mans per lo spagnolo Fernando Alonso. In gara con Sebastien Buemi e Kazuki Nakajima, il pilota spagnolo che corre in F1 con la McLaren, alla ...

Un Alonso da applausi regala la 24 Ore di Le Mans alla Toyota - adesso manca pochissimo per la Triple Crown : Fernando Alonso, insieme al suo equipaggio formato da Sébastein Buemi e Kazuki Nakajima, vince la 24 Ore di Le Mans e si avvicina all’obiettivo Triple Crown Vittoria doveva essere e vittoria è stata, Fernando Alonso vince la 24 Ore di Le Mans e si avvicina all’obiettivo della Triple Crown, mancandogli adesso solo la 500 di Indy. Una prestazione pazzesca quella dello spagnolo che, insieme al suo equipaggio formato da Sébastein Buemi e ...

24 Ore Le Mans - grandissima prova di Alonso : trionfa nella gara leggendaria : LE Mans - Da tempo inseguiva questa sogno e ci è riuscito. Fernando Alonso ha vinto la 24 Ore di Le Mans. Il pilota spagnolo ha trionfato con il team Toyota assieme a Kazuki Nakajima e Sébastien Buemi.

24 Ore di Le Mans - Doppietta per la Toyota in LMP1 - Porsche domina la GTE : La Toyota Gazoo Racing ha trionfato nella 24 Ore di Le Mans, conquistando la Doppietta: l'equipaggio #8 con Kazuki Nakajima, Sébastien Buemi e Fernando Alonso ha tagliato il traguardo davanti all'altra TS050 Hybrid #7 guidata da Conway, Kobayashi e Lopez. Terza e quarta posizione assoluta per le due Rebellion Racing che hanno chiuso con parecchi giri di ritardo rispetto alle due ibride.Battuta la sfortuna. Il trionfo della Toyota a Le Mans era ...

Impresa Alonso : vince la 24 Ore di Le Mans : Alonso, due volte campione del mondo di Formula 1, si è imposto a bordo di una Toyota in compagnia del giapponese Kazuki Nakajima e dello svizzero Sébastien Buemi in quella che era la sua prima ...

24 Ore Le Mans - Alonso imperiale : vince e vede la Triple Crown : La classica prima volta da non scordare mai. Dolce come lo champagne che inonda Fernando Alonso sul podio della 24 Ore di Le Mans, la corsa di durata più famosa e massacrante al mondo. Il due iridato di F.1 la inseguiva da tempo, da quando nel 2013 la Porsche gli offrì di correrla e la Ferrari oppose un netto rifiuto. Oggi che gareggia per la McLaren e i risultati alla quarta ...

24 Ore Le Mans 2018 - quanti soldi ha guadagnato Fernando Alonso con la vittoria? Montepremi minimo per il primo posto : Fernando Alonso ha compiuto un ulteriore passo nella storia dell’automobilismo e ha vinto la 24 Ore di Le Mans, la corsa di durata più prestigiosa e importante. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno si è imposto al Circuit de la Sarthe al volante della Toyota e si è così garantito il successo che lo avvicina sempre di più alla Tripla Corona. Ora all’asturiano manca soltanto un trionfo alla 500 Miglia di Indianapolis per ...

Fernando Alonso ha vinto la 24 Ore di Le Mans : Il pilota spagnolo Fernando Alonso ha vinto la 24 Ore di Le Mans: ha guidato una Toyota in squadra con Kazuki Nakajima e Sébastien Buemi. La 24 Ore di Le Mans è una delle più note corse automobilistiche al mondo: se The post Fernando Alonso ha vinto la 24 Ore di Le Mans appeared first on Il Post.

24 Ore di Le Mans 2018 : Fernando Alonso IN TRIONFO! Lo spagnolo vince ed entra nella storia : è doppietta Toyota! : Fernando Alonso ce l’ha fatta. Si era presentato alla 24 Ore di Le Mans con il chiaro obiettivo di vincerla e ci è riuscito. La lotta a due tra le Toyota del team Gazoo Racing è stata vinta dalla numero 8, guidata dallo spagnolo, dallo svizzero Sebastien Buemi e dal giapponese Kazuki Nakajima. Si è rotta, quindi, la maledizione della Toyota, che ha finalmente raggiunto quella tanto agognata vittoria. Non poteva essere altrimenti, vista ...

24 Ore Le Mans - Toyota ancora davanti : Alonso è in testa : LA LEGGENDA - La bandiera a scacchi per la corsa di endurance più famosa del mondo è prevista per le 15. Tanti i piloti di grido che sono impegnati nella sfida, basti pensare a Jenson Button, Juan ...