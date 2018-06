Zingaretti | nel Lazio cresce l' economia con diritti e innovazione

Zingaretti a Raggi : «Decida sui rifiuti - il ciclo si deve chiudere nel Comune» : Milano, Roma… Beh, qualcuna è più cool di altre… In ogni caso bisogna sommare scienza, ricerca, turismo, cultura e, shakerando bene, si può ottenere innovazione». Il caso del DTT è ...

Regione Lazio - le larghe intese di Zingaretti : centrodestra e M5s fanno il pieno di poltrone nelle commissioni : Le larghe intese Zingarettiane nel Lazio portano tante poltrone ai partiti di centrodestra e al Movimento 5 Stelle, oltre a una commissione delicatissima come quella della Sanità nelle mani di Forza Italia. E così l’anatra zoppa che avrebbe dovuto condannare il rieletto governatore Nicola Zingaretti a una rapida sfiducia si sta via via trasformando in una gallina dalle uova d’oro per i consiglieri laziali. Con l’eccezione dei meloniani di ...

Zingaretti - con illuminazione Acea rilancio Castello Santa Severa nel mondo : Roma, 11 mag. - (AdnKronos) - "L'illuminazione del Castello di Santa Severa, grazie alla collaborazione con Acea, è un nuovo passaggio per il rilancio e la valorizzazione dello storico complesso. Un luogo bellissimo, straordinario, una meraviglia sul mare, che da stasera sarà proiettata nel mondo".

Luca Zingaretti legge l’ultima lettera di Aldo Moro alla moglie nella sua orazione civile. Commozione in sala durante le prove : Un momento molto toccante che ha commosso tutti i presenti quello della lettura dell’ultima lettera che Aldo Moro scrisse alla moglie Noretta – quando capì che tutto era perduto – durante le prove di “55 GIORNI. L’ITALIA SENZA Moro” l’orazione civile voluta e ideata da Luca Zingaretti in onda su Rai1 questa sera, martedì 8 maggio alle 20.30. L’orazione – scritta utilizzando brani dell’omonimo libro di Stefano Massini – si apre con il ...

Nel Pd si fa strada l'idea Zingaretti segretario (ma un governo è sempre più lontano) : Non una resa dei conti ma un dibattito molto aspro "l'aria si è fatta pesante". Ci scommette Cesare Damiano, ex Ministro del Lavoro del Lavoro e membro della direzione Pd, ospite al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora...

Caro Presidente Zingaretti - ribaltiamo questo stato di cose nel Pd : Presidente Zingaretti, ho letto con interesse l’articolo sul suo blog, in cui parla di un nuovo spirito nel Pd, ed ho deciso di risponderle. O almeno ci provo. Spero che lei possa leggere, nonostante sia preso da impegni istituzionali. Per il centrosinistra, quella del 4 marzo è stata una battuta di arresto che ha messo il nostro campo nelle condizioni di guardarsi allo specchio, per capire dove abbiamo sbagliato e risalire la china: si ...

Massimo D'Alema - perché Nicola Zingaretti è l'uomo che può riportarlo nel Pd : Qualcosa torna a bollire nella pentola del Partito democratico, con il ritorno sulla scena di vecchie conoscenze come Massimo D'Alema e Pierluigi Bersani . Pochi, anzi pochissimi dirigenti dem oggi ...