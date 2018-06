Zeman punge la Juventus | “36 scudetti? Non si rendono conto…”

calcioweb.eu

(Di domenica 17 giugno 2018) L’allenatore Zdenekcontinua are la, il boemo, in cerca di squadra dopo la fine dell’esperienza sulla panchina del Pescara in Serie B non le manda a dire in un’intervista a Radio Kiss Kiss: “Allamostrano 36? Non siconto di quello che è successo. Simpatizzo per il Napoli, anche perché gioca Insigne che ho allenato, sarebbe bello vincesse uno scudetto. Ancelotti è un grande allenatore ma dipende cosa farà la società sul mercato: è un bene sia tornato in Italia anche se è un peccato veder partire Sarri”. L'articolola: “36? Non siconto…” CalcioWeb.