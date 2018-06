WWDC 2018 tra formazione e curiosità per le nuove tecnologie | l' esperienza dei giovani

WWDC 2018 - non s'interrompe così un'emozione - : Cosa che peraltro introduce un nuovo problema soprattutto con iOS: il sistema operativo più diffuso del mondo Apple, la chiave di entrata nell'ecosistema Apple, non è mai stato così ricco, ha molti ...

WWDC 2018 - innovazione Apple : ora a fare la differenza è il software : La conferenza annuale degli sviluppatori della Mela di quest'anno dimostra che ora più che mai Cupertino punta sull'aggiornamento dei sistemi per offrire...

WWDC 2018 - la carica dei Memoji Apple e altre novità per iOS e Mac : L'intelligenza artificiale di Siri si apre agli sviluppatori. E' la più attesa tra le novità presentate durante la Worldwide Conference di Apple a San Jose, in...

Apple - iOS 12 sempre più smart e la carica dei Memoji. Le novità alla WWDC 2018 : Da San Jose, in California, l'appuntamento annuale con gli aggiornamenti e le piattaforme della Mela: le nuove versioni di iOS, MacOS, WatchOS e TvOS ampliano...

La Migrazione degli Sviluppatori e tutti i video del keynote WWDC 2018 sono su YouTube - : Questa volta però invece di uccelli e pesci, la specie migratoria studiata è quella degli Sviluppatori che dopo 11 mesi di ibernazione volano da ogni angolo del mondo in California per l'appuntamento ...

Apple : ecco macOS Mojave al WWDC 2018! : Secondo il motto rilanciato da Apple , questo sistema operativo porterà le funzionalità dedicate al mondo professionale anche agli utenti comuni, ma vediamo come! Con la nuova Dark Mode di macOS ...

Apple prende in giro Android sul palco del WWDC 2018… e ha ragione : Oggi è la giornata di Apple, che sta presentando le sue novità per la prima metà dell’anno durante il suo keynote WWDC 2018. […] L'articolo Apple prende in giro Android sul palco del WWDC 2018… e ha ragione proviene da TuttoAndroid.