World Cup Triathlon Anversa 2018 | Summer Cook vince la prova sprint davanti a Potter e ad

'FIFA 18 World Cup' - ecco l'aggiornamento Mondiale per i giocatori di 'FIFA 18' : Per concludere, c'è anche la sezione dedicata alla selezione delle vecchie glorie che comprendono i migliori calciatori del mondo di ogni Paese, privilegiando le glorie di ogni singola nazione ...

Fifa 18 World Cup Russia 2018 : ecco i MOTM del 16 giugno

Fifa 18 World Cup : le soluzioni delle Sfide Creazione Rosa dedicate ai mondiali!

Fifa 18 World Cup Russia 2018 : Golovin è il primo MOTM – Uomo Partita!

Triathlon - World Cup Anversa 2018 : saranno nove gli azzurri al via. Padroni di casa da battere : Dopo la scorpacciata di Cagliari, che ha portato due italiani sul podio e buoni piazzamenti tra le donne, la World Cup di Triathlon riparte dal Belgio, precisamente da Anversa, dove domenica si gareggerà su distanza sprint. Al via per l’Italia ci saranno nove atleti, dei quali solo due convocati da Joel Filliol, mentre gli altri sono iscritti a titolo personale. Per la gara maschile Fillol ha scelto Delian Stateff, vincitore in quel di ...

Fifa 18 World Cup : le soluzioni delle Sfide Creazione Rosa dedicate ai mondiali!

Fifa 18 World Cup Russia 2018 : nuovi giocatori inseriti su FUT!

Epic presenta la Fortnite 2019 World Cup : Ci saranno qualificazioni in tutto il mondo e il montepremi verrà diviso tra esse. La World Cup standard si concentrerà sul singolo e le coppie ma ci saranno altri eventi che incoraggeranno la ...

Epic presenta la Fortnite 2019 World Cup : Dopo aver annunciato di aver stanziato 100.000.000$ in denaro per la prossima stagione di tornei dedicati a Fortnite, Epic Games ha annunciato oggi il programma di come verrà distribuita tale somma.Come riporta VG247 la Fortnite 2019 World Cup permetterà ai 125 milioni di giocatori di qualificarsi per numerosi eventi, "Tutti possono partecipare, tutti possono vincere" ha dichiarato Epic.Ci saranno qualificazioni in tutto il mondo e il montepremi ...

Fifa 18 World Cup : le soluzioni delle Sfide Creazione Rosa dedicate ai mondiali!

Fiba 3×3 World Cup – L’Italia sul tetto del mondo : la gioia del Presidente Petrucci : Il Presidente della FIP, Giovanni Petrucci, ‘promette’ il Collare d’Oro del CONI alle azzurre del 3×3 che oggi hanno conquistato il titolo Mondiale a Manila Marcella Filippi, Rae Lin D’Alie, Giulia Ciavarella e Giulia Rulli, insieme alla loro allenatrice Angela Adamoli, sono Campioni del mondo. Hanno vinto la Fiba 3×3 World Cup a Manila, in una giornata di finali dove hanno battuto, una dietro l’altra, Stati Uniti, ...

Road to World Cup - Bereszynski : «La Polonia è una famiglia - vogliamo sorprendere» : «La Polonia è pronta per la Coppa del Mondo, possiamo essere la sorpresa afferma sicuro il terzino destro per Road to World Cup -. Siamo una squadra con grande esperienza, con un gruppo affiatato e ...

FIBA 3×3 World Cup – Italia ko contro la Repubblica Ceca - ma il pass per i quarti è nelle mani delle azzurre : FIBA 3×3 World Cup. Le azzurre si qualificano ai quarti. In campo domani contro gli Stati Uniti alle 10.05 Con tre vittorie e una sconfitta la Nazionale femminile Open 3×3 supera il primo turno e si Qualifica ai quarti di Finale della FIBA 3×3 World Cup in corso a manila. Domani, martedì 12 giugno, giocherà alle 10.05 (ora Italiana) contro gli Stati Uniti per l’accesso alle Semifinali. L’Italia arriva ai quarti dopo ...