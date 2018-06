Wind Summer Festival con Ilary Blasi | svelato il cast completo

Wind Summer Festival 2018 : concerti gratis a Roma il 22 - 23 - 24 e 25 giugno : Wind Summer Festival 2018 sta tornando. Ilary Blasi debutta alla conduzione dei quattro concerti gratuiti che come ogni anno si svolgono in Piazza del Popolo a Roma a fine giugno. Quest’anno per la prima volta non ci sara' Alessia Marcuzzi che è stata sostituita dalla conduttrice del Grande Fratello Vip. L’appuntamento con i quattro concerti gratuiti a Roma è in programma per il 22, 23, 24 e 25 giugno in Piazza del Popolo a Roma. Lo show ...

Torna il Wind Summer Festival dal 22 al 25 giugno in Piazza del Popolo a Roma! : Torna l’imperdibile appuntamento con la musica dell’estate, Torna il “Wind Summer Festival”! Il 22, 23, 24 e 25 giugno, infatti, la grande musica andrà in scena in Piazza del Popolo a Roma (dalle ore 20.00 – ingresso gratuito) con il consueto evento dell’estate che vedrà alternarsi sul palco importanti artisti italiani e internazionali e decreterà la colonna sonora dell’estate 2018! Per la prima volta sul palco del “Wind Summer Festival”, ...

Tutte le novità sul Wind Summer Festival 2018 : date - conduttori e meccanismo di gara : Le novità sul Wind Summer Festival ci introducono alla nuova edizione della kermesse, che sarà ospitata ancora da Piazza del Popolo a Roma. Decise le date delle registrazioni della manifestazione, che dopo un anno sabbatico torna nelle mani di Fascino di Maria De Filippi. I giorni predisposti sono quelli del 22, 23, 24 e 25 giugno, con inizio alle ore 20 e ingresso gratuito per tutti i partecipanti. Sul palco, tutti i maggiori artisti ...

Torna il Wind Summer Festival dal 22 al 25 giugno in Piazza del Popolo a Roma! : Torna l’imperdibile appuntamento con la musica dell’estate, Torna il “Wind Summer Festival”! Il 22, 23, 24 e 25 giugno, infatti, la grande musica andrà in scena in Piazza del Popolo a Roma (dalle ore 20.00 – ingresso gratuito) con il consueto evento dell’estate che vedrà alternarsi sul palco importanti artisti italiani e internazionali e decreterà la colonna sonora dell’estate 2018! Per la prima volta sul palco del “Wind Summer Festival”, ...

Wind Summer Festival 2018 - 4 giorni di registrazioni per 4 prime serate su Canale 5 a luglio : Quattro serate live nel giugno di Roma diventano quattro puntate per il prime time di Canale 5 a luglio: torna il Wind Summer Festival, che arriva nel 2018 alla sua sesta edizione. A condurlo Ilary Blasi, che subentra ad Alessia Marcuzzi anche sul palco dello show musicale dell'estate dopo averne preso il posto al GF. Al suo fianco Rudy Zerbi e Daniele Battaglia.prosegui la letturaWind Summer Festival 2018, 4 giorni di registrazioni per 4 ...

RIKI/ Riccardo Marcuzzo : "La verità è che io Amici l’ho usato...!" (Wind Summer Festival 2018) : RIKI sarà tra i protagonisti che questa sera saliranno sul palco dell'Arena di Verona per i Wind Summer Festival 2018. Ecco tutte le news sull'ex vincitore di Amici...(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 11:21:00 GMT)

Rkomi/ Torna sul palco prima dell'Io in Terra Summer Tour (Wind Music Awards 2018) : Rkomi, Torna sul palcoscenico a poco dall'inizio del suo Io in Terra Summer Tour, ma continua a tenere i fan col fiato sospeso per l'uscita del suo nuovo album. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 12:25:00 GMT)

Wind Music Awards Summer 2018 arriva Marica Pellegrinelli : Debutto televisivo per Marica Pellegrinelli, la moglie di Eros Ramazzotti, condurrà la puntata speciale dei Wind Music Awards Summer 2018 su Rai 1 Continua l’ascesa televisiva della famiglia Ramazzotti. Dopo il debutto, non senza polemiche, di Aurora Ramazzotti come inviata speciale nel nuovo show di Canale 5 “Vuoi Scommettere?“, è arrivato il momento anche per Marica Pellegrinelli. La moglie di Eros Ramazzotti, infatti, sarà ...

Marica Pellegrinelli - moglie di Eros Ramazzotti - condurrà i Wind Music Awards Summer 2018. Con lei Federico Russo : Marica Pellegrinelli Per chi ha l’ambizione di fare tv, sembra che «più bella cosa non c’è» (anzi, ci sia) che avere una qualche parentela con Eros Ramazzotti. La vicinanza al cantante, infatti, porta bene. Dopo il chiacchierato debutto televisivo di Aurora Ramazzotti, che tra le polemiche ha seguito le orme di mamma Michelle Hunziker, ora anche Marica Pellegrinelli, seconda moglie del cantautore romano, diventa conduttrice tv. ...

Wind Summer Festival : fuori Alessia Marcuzzi arriva Ilary Blasi : Ilary Blasy sarà la regina dell’estate targata Mediaset: non solo la conduzione dei Mondiali 2018, ma anche dell’evento musicale Wind Summer Festival L’estate di Canale 5 avrà un solo volto femminile. Si tratta di quello della bellissima e bravissima Ilary Blasi che, stando ad alcuni rumors, sarà la conduttrice del programma di Canale 5 dedicato ai Mondiali di Russia 2018, ma anche del Wind Summer Festival 2018. Ilary Blasy ...

ALESSIA MARCUZZI/ Ilary Blasi le ruba la conduzione del Wind Summer Festival? (Vuoi scommettere?) : ALESSIA MARCUZZI, stasera ospite di Vuoi scommettere? il prossimo 2 giugno farà da testimone a Gaia Lucariello, sua migliore amica e promessa sposa del suo ex, Simone Inzaghi.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 09:37:00 GMT)