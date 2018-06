Wind Summer Festival 2018 | concerti gratis a Roma il 22 | 23 | 24 e 25 giugno

Blastingnews

: Dal 22 al 25 giugno la grande musica torna in scena in Piazza del Popolo a Roma! Cliccate qui per scoprire tutte le… - SummerFestival : Dal 22 al 25 giugno la grande musica torna in scena in Piazza del Popolo a Roma! Cliccate qui per scoprire tutte le… - TregliaSara : RT @wendyandyou: Questo post tienitelo per lunedì quando le votazioni saranno aperte per davvero?? Ricordiamoci tutti lunedì si vota a ques… - CarmenRivello : RT @_petraliamarco_: #MiParliPiano di @MarroneEmma sarà in gara al #WindSummerFestival. -

(Di domenica 17 giugno 2018)sta tornando. Ilary Blasi debutta alla conduzione dei quattrogratuiti che come ogni anno si svolgono in Piazza del Popolo aa fine. Quest’anno per la prima volta non ci sara' Alessia Marcuzzi che è stata sostituita dalla conduttrice del Grande Fratello Vip. L’appuntamento con i quattrogratuiti aè in programma per il 22, 23, 24 e 25in Piazza del Popolo a. Lo show iniziera' a partire dalle ore 20:00 e per tutti l’ingresso sara' gratuito. Ad affiancare Ilary Blasi alla conduzione VIDEO ci saranno Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Non si sa ancora chi sono i cantanti in scaletta Non sono stati ancora svelati i nomi dei cantanti in scaletta ai. Come ogni anno sono attesi artisti nazionali ed internazionali con lo scopo di decretare la colonna sonora dell’estate. Tra i ...